Esplode un silos vicino Reggio Emilia | morto un operaio

Reggio Emilia - Esplode silos in un ex inceneritore : muore un operaio : Un operaio di circa 42 anni ha perso la vita nell'esplosione di un silos all'interno dell'ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Villa Sesso, in provincia di Reggio Emilia . L'uomo è morto sul ...

Esplode silos - morto operaio a Reggio Emilia : Un operaio è morto questa mattina in seguito all'esplosione di un silos in un'azienda di Reggio Emilia . L'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 8 mentre, stando alle prime informazioni, erano ...

Reggio Emilia - Esplode un silos in un ex inceneritore : morto un operaio : Un operaio è morto nell’esplosione di un silos di acetilene, nell’ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Sesso, nella prima periferia di Reggio Emilia. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno all’impianto. Nessun altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, stando ai primi accertamenti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per ...