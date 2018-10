Esplode un deposito di munizioni | 10mila persone evacuate

Ucraina - Esplode deposito munizioni : 7.06 Un'esplosiaone si è verificata stamane in un deposito di munizioni a 176chilometri a est di Kiev, in Ucraina. La notizia è riportata dall'agenzia di stampa Reuters, che cita un comunicato del ministero della Difesa ucraino. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione della zona, dove si è recato il capo delle Forze Armate. Al momento non si hanno dettagli ulteriori e non vi sono notizie di vittime.

Esplode un deposito di armi in Siria : almeno 39 morti : Si scava sotto le macerie a Sarmada, nella provincia nord-occidentale di Idlib, vicino al confine turco, dove l'esplosione di un deposito di armi ha letteralmente sbriciolato due edifici residenziali di 5 piani.Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. I soccorritori temono che il bilancio delle vittime, 39 i morti accertati, possa drammaticamente salire ancora.

