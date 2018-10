Esiste davvero un problema sanitario legato alle migrazioni?

Il pianeta Vulcano del signor Spock Esiste davvero : “La sua stella potrebbe ospitare civiltà avanzate” : Due anni fa l’annuncio della Nasa: “Il sistema solare da cui proviene il signor Spock esiste davvero”. Oggi sappiano che anche il pianeta Vulcano, terra natia dell’indimenticabile personaggio di Star Trek, esiste e che nel suo cielo brillano tre stelle. Il pianeta ruota intorno alla stella 40 Eridani A, che è distante 16 anni luce dalla Terra. Ha una massa otto volte superiore a quella della Terra e potrebbe sostenere ...

Astronomia : il pianeta Vulcano del dottor Spock Esiste davvero - orbita intorno alla stella 40 Eridani A : Il pianeta Vulcano del dottor Spock esiste davvero: il corpo celeste nel cui cielo brillano 3 stelle, è proprio dove la saga di Star Trek lo aveva immaginato, in orbita intorno alla stella 40 Eridani A, distante 16 anni luce dalla Terra. Il pianeta inizialmente indicato con la sigla HD 26965b ha una massa 8 volte superiore a quella della Terra e potrebbe ospitare forme di vita, perché si trova nella zona abitabile del sistema, dove le ...

Il caso Orban dimostra che l’Europa Esiste davvero. Ma la cosa avrà delle conseguenze : Ora l’Europa è un po’, appena un po’, diversa da quella che era due settimane fa, quando Matteo Salvini e Viktor Orban si incontravano a Milano e preannunciavano la creazione di un’internazionale sovranista, magari con la benedizione ed il supporto ideologico di Steve Bannon. Allora i due leader populisti guardavano al Continente con la sicurezza di chi guata il campo di battaglia ragionevolmente certo della ...

Il Parcheggio Mozzagrugno Esiste davvero : ... mentre ci sarà chiusura totale nei giorni festivi e durante lo svolgimento del Consiglio Comunale o in occasioni di particolare interesse, come spettacoli e rappresentazioni al Teatro Garibaldi. ...

La Lega rischia davvero di 'non poter più Esistere' : Quanto all'economia, la Lega non è del tutto soddisfatta, ma ci si metterà d'accordo in vista della manovra. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite della festa ...

La Lega rischia davvero di "non poter più Esistere" : Attenzione: la Lega rischia seriamente di chiudere i battenti se la prossima settimana verrà confermata la sentenza sui 49 milioni di fondi da restituire all’erario. Ma stiamo calmi: nessuna ripercussione sul governo, come del resto non c'è stato alcun contraccolpo dopo la vicenda della nave Diciotti e l'indagine a carico del leader e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti rassicura e lancia ...

Esiste davvero un secondo ponte Morandi in Sicilia - ma resterà chiuso al traffico fino al 2021 : Esiste un altro viadotto Morandi, si trova ad Agrigento in Sicilia. Alcune immagini diffuse in Rete - soprattutto su Facebook - fanno pensare che la tragedia di Genova potrebbe ripetersi, mentre chi di dovere se ne resterebbe con le mani in mano. In realtà le cose non stanno esattamente così, anche se il ponte è davvero in cattive condizioni.Continua a leggere

Le donne gladiatrici Esistevano davvero : Achillea e Amazzone - le combattenti più famose dell’antichità : Si sa ancora poco delle donne che, con coraggio pari a quello maschile, combattevano nelle arene durante i giochi di gladiatori. Giovenale e Svetonio ne parlano indignati, ma in alcuni casi la loro fama è sopravvissuta fino ai giorni nostri: come nel caso di Achillea e Amazzone, le più famose "gladiatrici" dell’antichità.Continua a leggere