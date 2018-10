ENAC | Riggio | Lascio l' Ente con 83 milioni di avanzo e ampio piano

ADR - Presidente ENAC Riggio in visita al Leonardo da Vinci : Teleborsa, - Si è tenuta oggi, 17 settembre, la visita del Presidente Enac , Vito Riggio , presso l' aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino . Durante il tour, il Presidente Enac, accompagnato dal ...

Il Presidente ENAC - Vito Riggio - visita l'Aeroporto Il Caravaggio di Milano Bergamo : Teleborsa, - Il Presidente di ENAC, Vito Riggio , si è recato oggi in visita all'Aeroporto "Il Caravaggio" di Milano Bergamo, accolto dai vertici di SACBO , il Presidente Roberto Bruni e il direttore ...

Il Presidente ENAC - Vito Riggio - visita l'Aeroporto "Il Caravaggio" di Milano Bergamo : Il Presidente di ENAC, Vito Riggio , si è recato oggi in visita all'Aeroporto "Il Caravaggio" di Milano Bergamo, accolto dai vertici di SACBO , il Presidente Roberto Bruni e il direttore generale ...

Presidente ENAC - Riggio in Commissione Trasporti alla Camera : "Traffico aereo in crescita" : 'Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese quest'anno arriveremo a oltre 170 milioni, nel mondo

Presidente ENAC - Riggio in Commissione Trasporti alla Camera : Traffico aereo in crescita : Teleborsa, - "Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese quest'anno arriveremo a oltre 170 milioni ,...

Presidente ENAC - Riggio in Commissione Trasporti alla Camera : "Traffico aereo in crescita" : "Dopo un periodo di crisi, sia in Italia che nel mondo, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di passeggeri. Nel nostro Paese quest'anno arriveremo a oltre 170 milioni , nel mondo ...