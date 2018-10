Emissioni di gas serra | ISPRA | il sistema energetico italiano tra i più efficienti in

Google darà i dati sulle Emissioni di gas serra delle città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ambiente : Google darà i dati sulle Emissioni di gas serra delle città : Google ha cominciato a stimare in via sperimentale le emissioni di gas serra di cinque città, fra le quali Pittsburgh, Buenos Aires e Mountain View in California (dove si trova la sua sede). L’obiettivo è arrivare a fornire una mappa completa delle emissioni di tutte le citta’ del mondo. Lo scrive il sito americano The Atlantic. “Il primo passo per affrontare il cambiamento climatico è creare un registro delle emissioni – ...

Clima - lotta alle Emissioni dei gas serra : greggi sarde modello europeo : Le greggi della sardegna diventano un modello per la lotta ai cambiamenti Climatici in campo europeo. Giovedì a Sassari, nell’area della ricerca del Cnr, saranno presentati i risultati dei primi due anni di attività del progetto europeo SheepToShip Life per individuare i punti critici ambientali della filiera produttiva ovina in modo da mettere a punto un piano di intervento da sperimentare in aziende modello. Si punta a una diminuzione ...

Energia - UE : innalzati obiettivi riduzione Emissioni di gas serra al 2030 : riduzione delle emissioni di gas serra in Europa al centro di un' interrogazione alla Commissione Ue da parte dell'europarlamentare José Blanco López , Alleanza progressista dei Socialisti e ...

Ambiente - Emissioni di gas serra : la California lancerà un satellite per trovarle : “Lanceremo il nostro satellite per capire dov’è l’inquinamento e come farlo finire“: lo ha dichiarato il governatore della California, Jerry Brown, al Global Climate Action di San Francisco, evento internazionale sul clima. Lo Stato della California lavorerà a fianco della società Planet Labs allo scopo di lanciare un satellite in grado di individuare le emissioni climalteranti: alla guida del progetto vi sarà l’Air ...

Ambiente - Regno Unito : zero Emissioni di gas serra al 2050 grazie a 9 tecnologie : Uno studio della Royal Society e della Royal Academy of Engineering, riportata da Carbon Brief, ha individuato 9 tecnologie che potrebbero consentire al Regno Unito di raggiungere il traguardo delle zero emissioni di gas serra al 2050, combinate con il taglio vero e proprio delle emissioni. Le suddette tecnologie sono in grado di riassorbire la CO2, complementari rispetto al tradizionale taglio delle emissioni, e consistono in: impiego di ...