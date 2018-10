Eletti col Pd nel centro degli abusivi

Bambini Eletti nel consiglio d'Istituto scolastico? Proposta della Lega al Senato : Un disegno di legge della Lega, presentato di recente al Senato, sembra abbattere definitivamente l'ultimo ostacolo sull'estensione della partecipazione degli studenti nei consigli di istituto e sulle decisioni da prendere nei loro riguardi. Estendere il cosiddetto ''Potere studentesco'' ai Bambini dell'ultimo anno della scuola primaria, però, potrebbe assumere connotazioni paradossali. La Proposta della Lega La Proposta in questione, firmata da ...

Colle - laici Csn Eletti per competenze : ANSA, - ROMA, 25 SET - "I componenti "laici", secondo quanto prevede lo stesso art. 104 della Costituzione, sono eletti non perché rappresentanti di singoli gruppi politici, di maggioranza o di ...

Colle - laici Csn Eletti per competenze : ANSA, - ROMA, 25 SET - "I componenti "laici", secondo quanto prevede lo stesso art. 104 della Costituzione, sono eletti non perché rappresentanti di singoli gruppi politici, di maggioranza o di ...

Csm - 106 magistrati firmano l’appello contro le correnti. In tre al ministero : “Consiglieri siano Eletti col sorteggio” : Eliminare le correnti dalla magistratura. Lo dicono da anni maggioranze di ogni colore politico, di destra, sinistra e centro. La Lega e il Movimento 5 stelle lo hanno praticamente scritto nel contratto di governo. Adesso a chiederlo sono direttamente i magistrati. Il 18 settembre scorso una delegazione di toghe è entrata in via Arenula per sottoporre al ministro della giustizia un appello dal titolo eloquente: “La liberazione del Csm ...

Villa Borghese fra degrado e eccellenze : i suoi platani secolari Eletti alberi monumentali : Non solo degrado e vandalismi. Villa Borghese l'area verde piú famosa di Roma non balza agli onori anzi oneri della cronaca soltanto per fatti negativi. Ma, per fortuna, anche per le sue eccellenze, spesso sconosciute agli stessi romani. Lo fa dopo esser stata oggetto di sfregi recenti come il danneggiamento del ...

Docenti - colloquio orale non sElettivo : ricorsi accolti in Fase Cautelare : Un’importante (se non rivoluzionaria) notizia per numerosi Docenti interessati e l’ennesima brillante vittoria per lo Studio Santonicola e Partners, rappresentato dagli oramai noti legali Aldo Esposito, Antonio Salerno e Ciro Santonicola. Tre istituzioni riguardo la difesa dei diritti degli insegnanti. Traspaiono ulteriori aggiornamenti circa i partecipanti legittimi al colloquio orale non selettivo. Docenti: nuovi accoglimenti ...

L’avvocato risponde : concorso straordinario e colloquio orale non sElettivo : Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale L’avvocato risponde L’idea, come sempre, nasce dai docenti… i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti a mezzo ticket informativo sul sito https://scuolalex.it/ DOMANDE DELLA SETTIMANA. SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. ACCESSO […] L'articolo L’avvocato risponde: concorso ...

Docenti : chiarimenti sul colloquio orale non sElettivo : Qui di seguito pubblichiamo il comunicato stampa per i Docenti interessanti al Ricorso Concorso 2018 Scuola Secondaria; più di preciso, la questione del colloquio orale non selettivo, con relativi chiarimenti degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Ricorso Concorso 2018 Scuola Secondaria. Partecipazione al colloquio orale non selettivo. chiarimenti in merito: Agli ‘accoglimenti cautelari con […] L'articolo Docenti: ...

Concorso 2018 : istruzioni per velocizzare la partecipazione al colloquio orale non sElettivo : Fonte SCUOLALEX su Concorso 2018 istruzioni PER velocizzare LA partecipazione AL colloquio orale NON selettivo, A SEGUITO DELLE PRONUNCE CAUTELARI FAVOREVOLI OTTENUTE DALLO STUDIO LEGALE! Gentili docenti, I legali, a tutela dei beneficiari di provvedimenti giurisdizionali, emessi dal Consiglio di Stato, che consentono la partecipazione con riserva al Concorso 2018-Scuola Secondaria, per rendere più rapida […] L'articolo Concorso 2018: ...

Docenti : info su colloquio orale non sElettivo e valutazione della lingua : Negli ultimi tempi abbiamo parlato di una prova orale non selettiva riguardante i Docenti in possesso di abilitazione. Si tratta, per la precisione, di un’esercitazione simulata riguardante l’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche relative ai contenuti disciplinari ed al contesto scolastico indicati dalla commissione. Tale esercitazione sarà di natura didattico-metodologica. La prova orale valuterà inoltre ...