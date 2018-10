Ed Sheeran in Italia nel 2019 | ultimi biglietti disponibili per Firenze | Roma e Milano su

Ed Sheeran in concerto in Italia : ecco le prevendite per l’appuntamento del 14 giugno a Firenze Rocks : Stanno per essere aperte le prevendite per il concerto di Ed Sheeran al Firenze Rocks del prossimo 14 giugno Dopo la richiesta record di biglietti per i concerti di Ed Sheeran a Roma il 16 giugno allo Stadio Olimpico e a Milano il 19 allo Stadio San Siro, si aprono lunedì 1 ottobre le prevendite per la prima delle tre date Italiane del cantautore inglese, headliner a Firenze Rocks il prossimo 14 giugno alla Visarno Arena. I biglietti ...

TICKETONE - CONCERTO ED Sheeran : PREVENDITA BIGLIETTI/ Prezzi e date - polemiche per l'acquisto online in Italia : TICKETONE, CONCERTO ed SHEERAN: PREVENDITA BIGLIETTI. Ultime notizie Roma e Milano: Prezzi da 45 a 90 euro. Intanto l'Antitrust apre un'istruttoria nei confronti del sito di rivendita (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:20:00 GMT)

Ed Sheeran - i biglietti per le date italiane sold out in poche ore : polemica su Twitter : Sono stati messi in vendita stamattina i biglietti di due delle tre date italiane di Ed Sheeran e, come spesso capita per questi eventi, sono andati esauriti nel giro di pochissime ore. I siti di ...

Nominali i biglietti per Ed Sheeran in Italia nel 2019 : prezzi e info utili alla vigilia della prevendita : I biglietti per Ed Sheeran in Italia saranno Nominali. Per contrastare il mercato secondario e il bagarinaggio online e sul luogo dell'evento, gli organizzatori degli eventi Italiani di Ed Sheeran hanno deciso di scrivere il nome dell'acquirente sui biglietti acquistati. Ciò rende difficile la vendita del biglietto ad un'altra persona che, all'ingresso, dovrà dimostrare di essere effettivamente il destinatario del titolo acquistato. I ...

