Ecco la Vespa Elettrica | anche le icone sono al passo con i tempi

VESPA ELETTRICA - Ecco LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA VERSIONE/ Scooter "intelligente" : Ecco quanto costerà : La VESPA ELETTRICA va in produzione a settembre. I prezzi saranno in linea con il top di gamma. I primi modelli si potranno acquistare solamente online(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:16:00 GMT)

Vespa elettrica - Ecco le caratteristiche della nuova versione/ Scooter "intelligente" : la storia da Pontedera : La Vespa elettrica va in produzione a settembre. I prezzi saranno in linea con il top di gamma. I primi modelli si potranno acquistare solamente online(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:51:00 GMT)

Piaggio dà la scossa : Ecco Vespa Elettrica : Il Gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione di Vespa Elettrica . La tanto attesa declinazione Elettrica dello scooter più famoso e amato al mondo nascerà nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa, lo stesso dove Vespa nacque nella primavera del 1946 e che oggi rappresenta una delle avanguardie tecnologiche mondiali per la ...

Ecco la "medusa-vespa" che ha ucciso la piccola Gaia Trimarchi : È conosciuta come "Box Jellyfish", detta anche "medusa-vespa" o "medusa scatola" e il suo veleno può essere letale per gli uomini. Lo è stato per Gaia Trimarchi , bimba italo-filippina di 7 anni, uccisa dopo che ne è venuta a contatto mentre raccoglieva delle conchiglie nelle acque dell'isola di Sabitang Laya, nelle Filippine.La cubomedusa del genere Chironex fleckeri vive soprattutto nelle acque calde ...

“Uccide in un minuto”. Vespa di mare - la medusa killer. Ecco dove si trova e come riconoscerla : L’estate equivale a un bel tuffo a mare. Alle volte, però, mentre si è in acqua bisogna prestare attenzione a causa delle presenze di meduse. Con i loro tentacoli, quando attaccano, causano bruciore nel bagnante che si ritrova costretto a dover mettere da parte la gioia della “vacanza” e far i conti con il bruciore. Si possono utilizzare i cosiddetti metodi della nonna per alleviare il bruciore come ad esempio un pomodoro crudo ...