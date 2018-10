E' morto l' attore Venantino Venantini

Venantino Venantini è morto - l’attore aveva 88 anni/ Ultime notizie : ha recitato in 150 film : Venantino Venantini è morto, l’attore aveva 88 anni. Ultime notizie: ha recitato in 150 film fra cui alcuni cult. E' scomparso la scorsa notte dopo alcune complicazioni(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:38:00 GMT)

Scott Wilson - morto Hershel di Walking Dead/ L’attore aveva 76 anni : era malato di leucemia : Scott Wilson, morto Hershel di Walking Dead. L’attore aveva 76 anni: era malato da tempo di leucemia, ed era un personaggio chiave della serie tv horror(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:00:00 GMT)

L’attore americano Scott Wilson - noto per la serie tv “The Walking Dead” - è morto a 76 anni : L’attore americano Scott Wilson, noto per aver interpretato il ruolo di Hershel Greene nella serie tv The Walking Dead, è morto a 76 anni. La sua carriera di attore nel cinema era iniziata nel 1967, con il film La calda notte dell’ispettore The post L’attore americano Scott Wilson, noto per la serie tv “The Walking Dead”, è morto a 76 anni appeared first on Il Post.

The Walking Dead - morto l'attore Scott Wilson - Hershel nella serie tv AMC/Fox : Ritorno agrodolce per The Walking Dead.A poche ore dal debutto della nona stagione di The Walking Dead sia negli Stati Uniti che in Italia su Fox in contemporanea notturna e poi lunedì 8 alle 22, arriva la notizia della morte di Scott Wilson, l'attore che tra il 2010 e il 2014 ha interpretato il Hershel Green il papà di Maggie (Lauren Cohan).prosegui la letturaThe Walking Dead, morto l'attore Scott Wilson, Hershel nella serie tv AMC/Fox ...

L'attore Checco Zalone morto in un incidente stradale : la 'bufala' diventa virale sul web : La Fake News del giorno riguarda L'attore pugliese Checco Zalone al secolo Luca Medici, morto in un sinistro stradale. Si tratta, ovviamente, di una notizia falsa, una bufala, secondo la quale il protagonista del film 'Cado dalle nubi' avrebbe perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra domenica scorsa e lunedì. Che cosa sono le fake news? A divulgare la falsa notizia è stato il sito web online 'Il Messangero', nome di fantasia che ...

Paul John Vasquez - morto l'attore di Sons of Anarchy/ Ultime notizie : aveva 48 anni - cause ancora sconosciute : E' morto l'attore protagonista della serie tv americana Series of Anarchy Paul John Vaquez, il secondo attore della stessa serie che muore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:05:00 GMT)

Per Jennifer Aniston e Justin Theroux separazione straziante ma civile - per l’attore di Maniac “non è morto nessuno” : L'annuncio della separazione tra Jennifer Aniston e Justin Theroux è arrivato come un fulmine a ciel sereno all'inizio del 2018, dopo nemmeno tre anni dalle nozze e ben sette di relazione. La coppia, da sempre molto riservata, ha iniziato a frequentarsi a metà del 2011 andando a convivere l'anno successivo, per poi convolare a nozze con un megaparty esclusivo e top secret nell'agosto 2015. Poi alla fine del 2017 la separazione, annunciata ...

morto Riccardo Zinna - l'attore napoletano di Gomorra e Benvenuti al Sud aveva 60 anni : È Morto Riccardo Zinna. l'attore napoletano aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio, e nel corso di una carriera pluridecennale era apparso in numerose produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. Con la morte di Zinna, il cinema napoletano si ritrova a piangere un altro bravo attore dopo la scomparsa di Antonio Pennarella, avvenuta lo scorso 24 agosto. I funerali si terranno sabato 22 settembre, alle ore 12:00, presso la chiesa di Santa ...

Riccardo Zinna - morto l’attore napoletano di Benvenuti al Sud : aveva 60 anni. Cristina Donadio : “Ciao Ric - amico grande” : E’ morto Riccardo Zinna, l’attore napoletano aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio. Giovedì 20 settembre è venuto a mancare dopo aver combattuto per molto tempo con la malattia. Una carriera lunga quarant’anni, iniziata a teatro proseguita al cinema con diverse esperienze anche sul piccolo schermo. La sua recitazione nervosa e sincera si era fatta notare in Gomorra di Garrone, in Caro Diario di Nanni Moretti, in Benvenuti al ...

morto l’attore napoletano Riccardo Zinna - era apparso in Benvenuti al sud e ne I Soprano : Giovedì 20 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari l’attore Riccardo Zinna, noto soprattutto per aver interpretato una parte nel film campione di incassi Benvenuti al Sud ma anche essere apparso in Educazione siberiana o Gomorra di Matteo Garrone. napoletano, Zinna aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio. Riccardo Zinna, attore e musicista Sebbene sembra che Zinna fosse malato da diverso tempo, non si conoscono ancora con ...

Peter Donat - morto l euro attore de euro Il Padrino euro e euro X-Files euro : Si è spento all'età di 90 anni l'attore canadese Peter Donat nella villa di Point Reyes Station in California. Sembra che a causa del diabete, di cui soffriva da tempo, il cuore dell'attore non ha ...

Peter Donat - morto l'attore de "Il Padrino" e "X-Files" : Si è spento all'età di 90 anni l'attore canadese Peter Donat nella villa di Point Reyes Station in California. Sembra che a causa del diabete, di cui soffriva da tempo, il cuore dell'attore non ha ...

Si ribalta trattore - morto schiacciato agricoltore di 78 anni : Chieti - Un uomo di 79 anni è morto questa mattina nelle campagne di località Bosco Motticce a San Salvo, ai confini con Montenero di Bisaccia (Campobasso). L'agricoltore era nel suo possedimento e stava lavorando per la vendemmia a bordo di un trattore, quando il mezzo si è capovolto e lo ha travolto. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e all'eliambulanza, sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la ...

Burt Reynolds - è morto l’attore celebre per Boogie Nights e Quella sporca ultima meta : Addio a Burt Reynolds, l’attore è morto il 6 settembre a Juppiter in Florida, con lui se ne va un altro personaggio iconico del cinema anni Settanta americano. Nato a Lansing in Michigan l’11 febbraio del 1936 divenne attore per caso. Infatti da ragazzo era una promettentissima star del football fin quando un incidente al ginocchio ne arrestò la carriera. Determinato a entrare in polizia per seguire le orme del padre, iniziò invece ...