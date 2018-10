Douglas Costa va di fretta | annata da far ripartire

Juventus - niente riposo per Douglas Costa - Emre Can chiamato all'ultimo dalla Germania : Oggi, per la Juventus è il secondo giorno di riposo e la squadra godrà ancora di un po' di relax visto che la preparazione riprenderà solo nella giornata di mercoledì. Alla Continassa lavorerà un gruppo ridotto di giocatori poiché molti bianconeri sono al seguito delle rispettive nazionali. Mercoledì avrebbe dovuto presentarsi al JTC anche Emre Can. Il tedesco, però, poche ore fa è stato convocato dalla nazionale tedesca visto che Kai Havertz ha ...

Juventus - suona l’allarme : Khedira out 20 giorni - novità Douglas Costa : Khedira OUT 20 giorni- suona l’allarme in casa Juventus. Sami Khedira starà fuori circa 20 giorni. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista tedesco ha riportato la lesione del muscolo flessore. Una nota stonata in casa Juve, ma che fortunatamente coinciderà con la sosta. Khedira potrà tornare a disposizione a fine mese. […] L'articolo Juventus, suona l’allarme: Khedira out 20 ...

Champions League Juventus - i convocati. Out Douglas Costa - c'è Khedira : TORINO - Al termine della seduta di rifinitura odierna, il tecnico della Juventus, Allegri ha diramato l'elenco dei convocati sfida di Champions League Juventus-Young Boys. Non figura in lista il nome ...

Juve - recupera Khedira. Douglas Costa ancora ko : TORINO - Sami Khedira è pienamente recuperato ed è disponibile per la seconda partita di Champions, domani contro lo Young Boys . Il centrocampista tedesco si era infortunato proprio all'esordio in ...

'Douglas Costa è già un rimpianto. Trappole e lusinghe con il Frosinone' : Ci sono voluti 81 minuti e una zampata di Cristiano Ronaldo per fare in maniera che la Juventus infilasse la quinta vittoria consecutiva, tenesse a distanza il Napoli e battesse un rocciosissimo ...

Juventus - Douglas Costa triplo ko : distorsione alla caviglia e distrazione muscolare. Fuori anche dal Brasile! : Douglas Costa- Non c’è pace per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, durante il match di mercoledì sera ha riportato un doppio infortunio: distorsione alla caviglia e distrazione agli adduttori. Un doppio infortunio che va ad unirsi alla squalifica di 4 giornate in campionato e addirittura all’esclusione dalla Nazionale brasiliana. Tite esclude l’attaccante dal Brasile Non solo […] L'articolo Juventus, Douglas ...

Douglas Costa - l'ultima umiliazione dopo lo sputo a Di Francesco : scaricato dal Brasile : Come cambia la vita in meno di una settimana, chiedete a Douglas Costa lui ne sa qualcosa. Il suo gesto, lo sputo, nei confronti di Di Francesco nella sfida contro il Sassuolo ha provocato al ...

Brasile - Tite bacchetta Douglas Costa : “non convocato a prescindere dall’infortunio” : Douglas Costa non è stato convocato da Tite per le prossime gare del Brasile, non solo a causa dell’infortunio occorsogli Douglas Costa punito dalla Nazionale brasiliana. La Juventus ha deciso di chiudere un occhio in merito al ben noto sputo del calciatore a Di Francesco, facendo giocare Douglas Costa immediatamente dopo l’accaduto in quel di Valencia. Il Brasile però sembra usare un metro più duro. “Douglas Costa ...

Serie A - Di Francesco su Douglas Costa : 'Morissi se gli ho detto frasi razziste' : Proprio dello sputo del brasiliano e delle presute frasi razziste che lui gli avrebbe rivolto, ha parlato l'ex Bologna a Sky Sport: Mi ero ripromesso di non parlarne più. Mi ha fatto male quello che ...

Caso Douglas Costa - Di Francesco si difende : “niente razzismo - dovessi morire adesso” : Caso Douglas Costa, Federico Di Francesco è tornato sull’argomento difendendosi dalle accuse di razzismo nei confronti del brasiliano Federico Di Francesco ha segnato ieri una rete importante per il suo Sassuolo. Nel post gara però, è tornato a parlare del Caso Douglas Costa, difendendosi dalle accuse di razzismo nei confronti del calciatore della Juventus: “Mi ero ripromesso di non parlare più di quell’episodio – ...

Douglas Costa senza pace : escluso dalla Nazionale - : Douglas Costa perde anche la Nazionale brasiliana. Anche se solo temporaneamente. Questa la decisione del commissario tecnico Tite , che ha deciso di escluderlo dall'elenco dei convocati per le ...

Sassuolo-Empoli - Di Francesco stoppa le polemiche sul caso Douglas Costa : “Devo morire oggi se ho detto una frase razzista” : Intervistato nel post partita di Sassuolo-Empoli, Federico Di Francesco è stato costretto a tornare sull’episodio di domenica scorsa che l’ha visto coinvolto allo “Juventus Stadium”: “Mi ero ripromesso di non parlare più di quell’episodio. Mi è spiaciuto molto il fatto che sui social sono girate delle frasi false. Mi è spiaciuto perché attaccavano la mia persona, sono frasi che sono state lontane dai ...

Brasile - che botta del ct Tite a Douglas Costa : “non l’ho convocato per due motivi - ecco quali sono” : Il commissario tecnico non ha convocato Douglas Costa per le due amichevoli che il Brasile giocherà contro Argentina e Arabia “Douglas Costa non è stato convocato per due motivi: il primo è perché è infortunato e poi per quell’atto indisciplinato“. Il ct del Brasile, Tite, spiega i motivi dell’esclusione dell’attaccante della Juventus Douglas Costa dalla lista dei convocati per le amichevoli con Argentina e ...

