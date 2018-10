huffingtonpost

: Donna senzatetto supplica il giudice in Aula, 'portatemi in carcere così mangio' - HuffPostItalia : Donna senzatetto supplica il giudice in Aula, 'portatemi in carcere così mangio' - virnamellini : RT @HuffPostItalia: Donna senzatetto supplica il giudice in Aula, 'portatemi in carcere così mangio' - Paola_Lodato : Donna senzatetto supplica il giudice in Aula, 'portatemi in carcere così mangio' -

(Di martedì 9 ottobre 2018) "ina San Vittore, almeno stasera potrò avere un pasto caldo e farmi la doccia". E' arrivata al punto dire il pubblico ministero unadi 41 anni, prima del suo processo celebrato per direttissima a Milano e nel quale è accusata di resistenza a pubblico ufficiale per avere morso la mano di un carabiniere che le chiedeva di spostarsi da un incrocio scelto come suo domicilio, tra via Cilea e via Mantegna, a Pioltello, nel milanese.La sua storia l'ha poi raccontata intra le lacrime: "solo tre volte alla settimana - ha detto aldurante il suo interrogatorio -, quando cioè prendo il pacco della Caritas. Contiene tre scatolette di tonno, una di carne, un litro di latte e quattro pacchetti di cracker. Niente pastasciutta da mesi".Jeans e felpa col cappuccio e visibilmente scossa, lainizialmente non è ...