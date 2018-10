Donna di 65 anni tenta di accoltellare il genero durante il sonno

Roma : aggredisce genero nel sonno - arrestata Donna di 65 anni : Roma – Erano le 6.35 del mattino quando gli agenti del Reparto Volanti sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura in zona Fidene, per una persona ferita nel sonno con un coltello. Sul posto i poliziotti hanno trovato una coppia che li stava aspettando nell’androne del palazzo, con i pigiami sporchi di sangue. L’uomo, che presentava ferite d’arma da taglio allo sterno e alle mani, ha riferito agli agenti che ...

Maria Tonina Momilia - Donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino : il marito aveva denunciato la scomparsa : La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal marito, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un fosso a Fiumicino. Di Maria Tonina Momilia, 39 anni e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi ...

Teramo - trovato in casa corpo mummificato di una Donna : era scomparsa da anni : Il corpo sarebbe quello di Marisa Cristante, classe 1932 e scomparsa da anni: a trovargli gli uomini della Questura di Teramo, intervenuti su segnalazione del sindaco di un paese in provincia di Rieti.Continua a leggere

James Bond - nessun progetto per una protagonista Donna nei panni di 007 : nessun cambio di genere per l'agente 007 in programma per il futuro della saga. Come ha dichiarato infatti la produttrice del progetto Barbara Bottoli, il protagonista resterà sempre un uomo nei ...

A Martinsicuro è stato rinvenuto il cadavere di una Donna dopo 9 anni : Si chiamava Marisa Cristante e viveva in provincia di Rieti. [VIDEO] A denunciare il fatto sarebbe stato un vicino di casa nel 2010. Tuttavia, le ricerche effettuate nel Rietino non andarono a buon fine, anche perché la signora non aveva nessun parente. Questa mattina è avvenuta la tragica scoperta all'interno di un'abitazione situata a Martinsicuro Teramo. La vicenda dei fatti Nella mattinata di ieri il cadavere della donna, che era scomparsa ...

Morta a 85 anni Montserrat Caballé - era l'ultima primaDonna dell'opera : Madrid. E? Morta a 85 anni Monserrat Caballé, l?ultima primadonna dell?opera. Si è spenta all?alba nell?ospedale Sau Pau di Barcellona dov?era...

A Martinsicuro è stato rinvenuto il cadavere di una Donna dopo 9 anni : Si chiamava Marisa Cristante e viveva in provincia di Rieti. A denunciare il fatto sarebbe stato un vicino di casa nel 2010. Tuttavia, le ricerche effettuate nel Rietino non andarono a buon fine, anche perché la signora non aveva nessun parente. Questa mattina è avvenuta la tragica scoperta all'interno di un'abitazione situata a Martinsicuro (Teramo). La vicenda dei fatti Nella mattinata di ieri il cadavere della donna, che era scomparsa nel ...

Trovato corpo mummificato nel Teramano : è di Donna scomparsa da anni - : Per assenza di parenti, le ricerche non avevano dato alcun esito sino a quando non si è scoperto che era proprietaria di un appartamento a Martinsicuro, dove è stato rinvenuto il cadavere

Nubifragio in Calabria : morta una Donna e il più grande dei figli - l’altro di due anni è disperso : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. Stefania Signore, questo il nome della trentenne, era stata a prendere ...

Maltempo Calabria - morti una Donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Allerta meteo - caos maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti Donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Nubifragio in Calabria : morta una Donna e il più grande dei figli - l’altro di due anni è disperso : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. ...

Maltempo - nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti Donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e suo figlio di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo bimbo di 2 anni che era con loro. Il ...

Nubifragio in Calabria - morti una Donna e il figlio di sette anni. Disperso l’altro di due : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. ...