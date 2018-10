Domani incontro pubblico su Nicolò Machiavelli | le cui vicende umane e politiche si

Roma : Cultura - Domani incontro su Staccioli alla Galleria Nazionale : Roma – Martedi’ 9 ottobre alle 18, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma organizza un incontro dedicato al percorso dell’artista Mauro Staccioli, in seguito al grande interesse suscitato dalla mostra Sensibile ambientale, la prima retrospettiva dedicata all’artista, in corso fino al 4 novembre 2018 alle Terme di Caracalla. Un appuntamento per riflettere sulla storia di un grande protagonista ...

La voce della Politica Domani 30 settembre incontro Mattia - M5S - a Potenza : Gruppo 8: Imprese e artigianato; Turismo, cultura, arte e spettacoli. Tutti coloro che vogliono suggerire idee e proposte sono invitati a scrivere: programma.basilicata.m5s@gmail.com

Berlusconi-Salvini - incontro ad Arcore : verso intesa su Foa in Rai e Regionali/ Meloni : "Domani vertice cdx" : Salvini e Berlusconi ad Arcore: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni Regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Rai - editoria - manovra ed elezioni regionali. Domani l'incontro Berlusconi-Salvini : Rai, riforma dell'editoria, candidature per le regionali e futuro assetto del centrodestra. Questi i temi all'ordine del giorno del vertice di Arcore tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e ...

Salvini - Domani penso incontro con Cav : ANSA, - MILANO, 15 SET - "penso di sì": così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando stamani a un evento a Milano, ha risposto alle domande sulla possibilità di incontrare ...

Salvini - Domani penso incontro con Cav : ANSA, - MILANO, 15 SET - "penso di sì": così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando stamani a un evento a Milano, ha risposto alle domande sulla possibilità di incontrare ...

Roma : Sanità - Domani alla Cattolica incontro autorità garante dati personali : Roma – alla luce dell’entrata in vigore nello scorso mese di maggio del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il 14 settembre avra’ luogo alle 17 nell’Aula 7 del Polo Universitario “Giovanni XXIII” della sede di Roma dell’Ateneo del Sacro Cuore (L. go F. Vito, 1), l’incontro “Il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali e l’attuazione in Italia nel ...

La voce della Politica Fondi comunitari - Domani incontro in Regione con il ministro Lezzi : domani 31 agosto alle 11,30 nella Sala Verrastro del palazzo della Giunta regionale si terrà un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sui temi rilevanti relativi ai Fondi comunitari in ...

Migranti - Ue : incontro Domani è aperto : 14.45 La riunione di domani degli sherpa a Bruxelles per trovare soluzioni a lungo termine sul problema degli sbarchi "é aperta a qualsiasi Stato interessato a trovare soluzione europee". Lo ha detto Winterstein, portavoce della Commissione Ue, precisando che per l'incontro "ci siamo rivolti a quegli Stati membri che ci hanno dato sostegno nelle recenti operazioni, così come a quei direttamente colpiti". Tuttavia ha aggiunto "l'incontro è ...

India-Cina : Domani l'incontro tra i ministri della Difesa : ... compreso quello militare; inoltre ha descritto la relazione indo-cinese come un fattore di stabilità per il mondo e ha sottolineato la maturità con la quale le due potenze stanno gestendo le loro ...

Marsiglia - Domani incontro col Nizza per Balotelli : Secondo quanto riferito da Sky Sport domani ci sarà un incontro tra il Nizza e il Marsiglia per Mario Balotelli , obiettivo da tempo della squadra allenata da Rudi Garcia .

Inter - altra notte d’ansia : Domani incontro Modric-Perez - il Real rilancia : Modric-Perez- Un’altra notte d’ansia e speranza per l’Inter e per il popolo nerazzurro. domani ci sarà l’incontro decisivo tra Modric e Florentino Perez per decidere in maniera ufficiale il futuro del centrocampista croato. In un primo momento si respirava maggiore ottimismo in casa nerazzurra, ora come ora, secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Madrid, la […] L'articolo Inter, altra notte d’ansia: ...

Calciomercato Inter : slitta a Domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...