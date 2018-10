Dolph Ziggler a SportFair | “sono il più completo! Dean Ambrose? Io dopo il Superman Punch

sportfair

: ma ci sono davvero fan di dolph ziggler? no perché mi sembra un buffone - wonderallyson : ma ci sono davvero fan di dolph ziggler? no perché mi sembra un buffone - bomber8122 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 9 ottobre 2018)ha avuto il piacere di intervistare, una delle superstar ai vertici della WWE: lo ‘Show Off’ ha parlato del suo compagno di team Drew McYntire, di quanto accaduto a Super Show-Down e della sua mentalità sul ring “Piacere, mi chiamo”, si presentava così quel giovane rampante dai capelli ossigenati e la faccia da schiaffi che andava in giro per il backstage WWE una decina di anni fa. Un’attitudine che strizza l’occhio a Mr. Perfect, il look che lo rende uno dei preferiti delle fan e un soprannome che lo descrive alla perfezione: ‘Show Off’, colui che mette in mostra le proprie qualità, nelle quali ha una fiducia pressochè totale. Credits: Instagram @HeelQuesto è, atleta che da 10 anni a questa parte calca i ring della WWE riscuotendo applausi e successi, un mix di spacconeria e qualità che riesce a farsi tanto amare ...