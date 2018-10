Disturbi mentali | attenzione a non fare cronicizzare stati depressivi o ansiosi

Psichiatria - Sip : il 50% dei Disturbi mentali inizia a 14 anni : Nativi digitali sempre più sotto la lente. “La metà di tutte le malattie mentali inizia all’età di 14 anni, ma nella maggior parte dei casi non viene rilevata, o viene sottovalutata, e quindi non viene trattata. In termini di importanza, la malattia mentale più diffusa tra gli adolescenti è la depressione“. Lo rilevano gli esperti della Sip, la Società italiana di Psichiatria, che si riuniranno in congresso a Torino dal 13 al ...

Vanessa Marquez è morta/ Ultime notizie - la star di "E.R." uccisa dalla polizia : Disturbi mentali? : Vanessa Marquez uccisa dalla polizia in California. Ultime notizie, recitava in 'Er Medici in prima linea': è polemica a seguito del comportamento tenuto dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:07:00 GMT)

Sparatoria al torneo di Madden NFL 19 : David Katz aveva una storia Disturbi mentali : La Sparatoria al torneo di Madden NFL 19 avvenuta in quel di Jacksonville, Florida, ha inevitabilmente scosso tutta la comunità che circonda il panorama degli eSport, una ferita ancora fresca che si arricchisce di nuovi dettagli riguardanti David Katz, il giocatore professionista che prima di togliersi la vita ha fatto fuoco sui presenti.Come riportato da CNN, Katz ha una storia di disturbi mentali e problemi psichiatrici sin da quando aveva 12 ...

Salute : ansia - depressione e altri Disturbi mentali possono aumentare il rischio di infarto e ictus : Adulti di 45 o più anni che subiscono stress psicologico, come depressione e ansia, possono avere un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, dell’American Heart Association. I ricercatori dello studio, che ha coinvolto 221.677 partecipanti dell’Australia, hanno scoperto che: tra le donne, uno stress psicologico alto/molto alto era ...