Disponibile l’aggiornamento iOS 12 0 1 | Apple corregge i bug

Galaxy J7 2017 l’aggiornamento Android Oreo 8.1 Disponibile in Italia : i dettagli : Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.1 per i Galaxy J7 2017 No Brand in Italia : ecco i dettagli sul nuovo firmware. Segnaliamo a tutti i possessori Italia ni di un Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F NO Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, che è disponibile l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1.Samsung Galaxy J7 2017 ecco Android Oreo 8.1: i dettagli sul nuovo firmwareInfatti ...

Rainbow Six Siege : Disponibile l’aggiornamento Grim Sky : Ubisoft ha reso finalmente Disponibile il nuovo aggiornamento Grim Sky per Rainbow Six Siege, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli ufficiali. Grim Sky: Il nuovo aggiornamento di Rainbow Six Siege ora Disponibile Per l’Operazione Grim Sky, Rainbow Six schiera Clash e Maverick. Esperti rispettivamente in comportamento delle folle e attacchi ad alta precisione, si occuperanno anche del nuovo complesso di addestramento nella ...