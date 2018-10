Disastro del Vajont | Mattarella | Morti e distruzioni erano evitabili

55° anniversario del Disastro del Vajont - Mattarella : “Morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate” : “A 55 anni dal disastro del Vajont, l’Italia non dimentica le vite spezzate, l’immane dolore dei parenti e dei sopravvissuti, la sconvolgente devastazione del territorio, i tormenti delle comunità colpite. Neppure può dimenticare che così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate“: lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario del disastro del ...

55 anni fa il Disastro del Vajont. Mattarella : "Serve responsabilità - la sicurezza è un diritto" : ... anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinché gli standard di sicurezza siano sempre garantiti in ogni ...

Il Disastro del Vajont 9 Ottobre 1963 : Vajont – Erano le ore 22.39 del 9 Ottobre 1963, circa 260 milioni di m³ di roccia scivolarono, alla velocità di 30 m/s (108 km/h), nel bacino artificiale sottostante (che conteneva circa 115 milioni di m³ d’acqua al momento del Disastro) creato dalla diga del Vajont. Il materiale caduto fu’ di un volume più che doppio rispetto all’acqua contenuta nell’invaso, e provocò un’onda di piena tricuspide che ...

Vajont - 55 anni fa il Disastro della diga. Tra errori e silenzi c’era anche chi lottava per la verità : Verso le dieci e mezza di sera del 9 ottobre 1963, il guardiano della diga del Vajont telefonò all’ingegnere: la montagna strideva in modo sinistro, stava cedendo a vista d’occhio. L’ingegnere lo calmò ma con l’esortazione di stare in guardia: “Meglio dormire con un occhio solo!”. E confortò anche la centralinista di Longarone, che ascoltava la telefonata e si era timidamente intromessa, chiedendo se si stesse correndo qualche ...

55° anniversario Disastro del Vajont : la cultura geologica ferma al 1950 : ... a distanza di 55 anni, si continua a maltrattare il territorio e a sfidare le forze della natura con il cemento e la perfezione teorica, in accordo con l'approssimazione politica e l'arroganza di ...

Vajont - 55esimo anniversario del Disastro : “Cultura ferma al ’50” : Erano le 22.39 del 9 ottobre del 1963 quando 263 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal monte Toc precipitando nel bacino creato dalla diga del Vajont e sollevando un’ondata gigantesca, alta 260 metri, causando la morte di 1917 persone. “Il disastro del Vajont costituisce la fotografia di un Paese miope dal punto di vista della prevenzione e della valorizzazione delle professionalità. I geologi di allora furono inascoltati ...

55° anniversario Disastro del Vajont : “I geologi di allora furono inascoltati esattamente come oggi” : Erano le 22.39 del 9 ottobre del 1963 quando 263 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal monte Toc precipitando nel bacino creato dalla diga del Vajont e sollevando un’ondata gigantesca, alta 260 metri, causando la morte di 1917 persone. “Il disastro del Vajont costituisce la fotografia di un Paese miope dal punto di vista della prevenzione e della valorizzazione delle professionalità. I geologi di allora furono inascoltati ...

