Blastingnews

: Diretta Temptation Island Vip: i falò di confronto finali e una prima edizione di successo - ItsLucyEm : Diretta Temptation Island Vip: i falò di confronto finali e una prima edizione di successo - SerieTvserie : Temptation Island Vip 2018, ultima puntata: le coppie al falò di confronto finale - Varych4 : Temptation Island Vip 2018, ultima puntata: le coppie al falò di confronto finale -

(Di martedì 9 ottobre 2018)Vip arriva al rush finale e a differenza della versione nip, non ci sarà una puntata speciale in cui verrà raccontato il prosieguo delle relazioni delle sei coppie dopo la fine del programma; ma non preoccupatevi, Maria De Filippi ha deciso d'inserire un breve speciale, durante la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda giovedì 11 ottobre. Intanto, come molti di voi già sapranno, fino a ora tre coppie hanno abbandonato il reality in anticipo e tutte hanno deciso di rientrare a casa insieme. Stiamo parlando di Fabio Coconuda e Marcella Esposito, Stefano Bettarini con Nicoletta Larini e Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi. Stasera però, neidi, scopriremo il destino delle altre tre coppie....