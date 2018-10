Diretta Isola delle tentazioni | anticipazioni e cronaca | Simona Ventura forse single

Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Finalmente l'attesa è finita, tra poco andrà in onda la quarta e ultima puntata di questa prima edizione Vip di Temptation Island: chi si lascerà tra Alessandra e Andrea Zenga, Valeria Marini e Patrick, Sossio e Ursula? Lo scopriremo soltanto nelle prossime ore.Temptation Island quarta puntata Dopo la terza puntata, fanno ancora parte del programma 3 coppie Vip: Valeria Marini - Patrick Baldassari, Andrea Zenga - Alessandra Sgolastra e Sossio Aruta - Ursula Bennardo. Stando alle ultimeed indiscrezioni trapelate sul web, tutte le coppie rimaste ancora in gioco potrebbe lasciarsi stasera nel corso di questa ultima puntata. Speciale Temptation Island Vip a Uomini e donne Per tutti i fan dell'in versione Vip c'è una buona notizia: giovedì 11 ottobre il salotto televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedrà come ospiti speciali la ...