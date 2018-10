optimaitalia

: Di nuovo avvistati gli adesivi in #WhatsApp e store per acquisto, quanto manca al rilascio? - OptiMagazine : Di nuovo avvistati gli adesivi in #WhatsApp e store per acquisto, quanto manca al rilascio? - 24h_Tecnologia : Galaxy 'Winner' e Snapdragon 8150 avvistati nel codice di Pie per Galaxy S9: Galaxy Winner - il nome in codice del… - arocco1992 : Galaxy 'Winner' e Snapdragon 8150 avvistati nel codice di Pie per Galaxy S9 Galaxy Winner - il nome in codice del… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ci risiamo, gliinfanno nuovamente capolino nell'ultima versione beta dell'applicazione di messaggistica su dispositivi Android. Non è la prima volta che accade ma ilavvistamento, compresa una piccola novità al riguardo, potrebbe di certo indicarci l'uscita imminente della funzione in una eventuale release pubblica.Come al solito, ad informarci dei progressi compiuti in merito alla questioneinc'è l'informatore numero uno del settore @WABetaInfo. Il leaker fa riferimento ad una versione specifica dell'app tra le più utilizzate al mondo, ossia la 2.18.307 dedicata (come sempre) a tutti coloro che hanno sottoscritto il programma beta dello strumento. Ancora una volta, come pure raccontato in passato, sono presenti proprio gli sticker che ben presto, a questo punto, si affiancheranno alle semplici emoji per comunicare stati d'animo, emozioni, ...