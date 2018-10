: Di Maio:L.Fornero?Bankitalia si candidi - TelevideoRai101 : Di Maio:L.Fornero?Bankitalia si candidi - neuroticwinter : @7m70 @gianlucac1 @dlacalle_IA @jeuasommenulle @ThManfredi @Phastidio Ma non è certo il primo caso di attacco a Ban… - FocusEconomia : #Di Maio a #Bankitalia, se vuole Fornero si candidi ++ Nessun italiano la vuole. E' esproprio diritti e democrazia… -

"Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima volta si presenti ale elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. E' stato un esproprio di diritti e dmocrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna". Con questo tweet il vicepremier Direplica a Bankitalia, secondo cui per la sostenibilità dei conti pubblici "è fondamentale" non tornare indietro sulla riforma del sistema pensionistico inserita dalla Legge Fornero.(Di martedì 9 ottobre 2018)