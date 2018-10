Di Maio contro Repubblica | Fnsi | attacco sconsiderato a stampa e Costituzione

Pensioni - Di Maio contro Bankitalia : "Se vuole la legge Fornero si presenti alle elezioni" : Attacco del vicepremier dopo le valutazioni espresse dalla Banca d'Italia in Parlamento sugli obiettivi delineati con la Nota di aggiornamento al Def

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare [VIDEO]il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista ...

'Mi fa rispondere?' Tra di Maio e una giornalista è scontro sul deficit (VIDEO) : Luigi Di Maio conferma che il rapporto del Governo Conte e dei suoi esponenti con i giornalisti non è certo ottimale. A Berlino il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è stato protagonista di uno scontro dialettico con una giornalista di Repubblica in merito alla questione deficit. Un confronto in cui, pur non venendo mai a mancare il self control di entrambi, si è un certo senso evidenziato quanto le domande della cronista fossero ...

Di Maio contro i giornali. Ezio Mauro : «Racconteranno la sua fine» : Rocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco Casalino«Di Maio si rassegni: i giornali sono al mondo per raccontare l’ascesa del Movimento, il suo esercizio del potere e, un domani, anche la sua caduta. Com’è sempre successo». Ezio Mauro sembra voler «tranquillizzare» i suoi ragazzi, e pure il viceministro del Lavoro. I ...

Di Maio contro giornali e Ue : la replica di Calabresi/ Scontro con Repubblica-Espresso : “non abbiamo paura” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:20:00 GMT)

La parola che serve contro la gara di rutti tra Salvini e Di Maio : C’è un fatto politico sconvolgente, diventato purtroppo ordinario, che da qualche mese a questa parte scandisce le giornate del governo del cambiamento. E’ un fatto politico che per una volta, almeno apparentemente, prescinde dalle pazzie economiche, dagli istinti antieuropeisti, dalle velleità sfas

Di Maio contro media e Ue : Vogliono far cadere il governo ma il terremoto politico ci aiuterà : I dubbi e le preoccupazioni sulla manovra, la lettera di Bruxelles, provocano la dura reazione del leader del M5s, che prevede alle prossime elezioni europee 'un terremoto politico che cambierà ...

DI Maio VS MEDIA E UE : “VOGLIONO FAR CADERE IL GOVERNO/ Scontro con Repubblica-Espresso : “fanno le vittime” : Di MAIO attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:45:00 GMT)

Di Maio contro Ue e media : 'Hanno deciso che il governo deve cadere - ma noi siamo compatti' : Luigi Di Maio torna a scagliarsi contro l'Europa dopo l'affondo di sabato in risposta alla prima bocciatura della manovra da parte di Bruxelles . ' Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai ha ...

MIGRANTI - SCONTRO SALVINI-GERMANIA : “CHIUSI GLI AEROPORTI”/ ‘Dublinanti’ - Di Maio in difesa del leader Lega : MIGRANTI, Salvini “Chiuderemo gli AEROPORTI”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Di Maio contro i giornali “Media e Ue vogliono far cadere il Governo”/ Replica La Stampa - “lui dice fake news” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della Stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di Stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la libertà di stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Sulla manovra scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -

"E mi chiamavano caudillo..." - Renzi contro Di Maio : "Per mesi hanno insultato, deriso, calunniato molti di noi . Ci hanno rovesciato addosso quintali di fango. E tutti in silenzio a guardare l'aggressione. Qualcuno addirittura ci diceva: 'ma dai, ...