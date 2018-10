Def | Tria | anche nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva per 5 | 5 e 4 | 4 miliardi

Def - Tria : "Abbassare i toni con le Ue. Su Manovra coraggiosi ma non irresponsabili" : Sono alcuni dei punti principali espressi dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervento oggi in audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def. 'Tassi di crescita passati hanno ...

Giovanni Tria in audizione sul Def : "Ha ragione Fico - abbassare i toni nel dialogo con l'Unione Europea" : "Come è noto la Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni". L'Italia si trova in ...

Savona ovvero il volto presentabile dei gialloverdi. Alla stampa estera difende il Def (più di Tria) e provoca Draghi : Di sé dice di avere "la pelle dura, da buon sardo abituato agli ovili". La verità è che sempre più Paolo Savona si afferma come il volto presentabile del sovranismo italiano che arriva finanche a contestare il sovranismo pur di presentarsi. E' l'ambasciatore scelto per trattare con l'Europa alle condizioni del governo gialloverde. Dopo un tour a Strasburgo la scorsa settimana, il ministro degli Affari Europei viene a ...

Di Maio : 'Sul Def non arretriamo. Questa Europa tra 6 mesi è finita' : Il vicepremier pentastellato, poi, assicura che 'non c'è nessun piano B' nemmeno in caso di una emergenza spread a 400, questo sia chiaro anche a Bruxelles' dove con le prossime elezioni ci sarà un '...