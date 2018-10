Def - Savona non esclude scontro Definitivo con Europa : 'A quel punto deciderà il popolo' : Paolo Savona, per il Governo Conte, non è un ministro come tutti gli altri. Il primo tentativo di formazione del'esecutivo venne bocciato da Mattarella poiché il nome dell'economista rappresentava una carta troppi anti-europeista da giocare sul tavolo dei mercati. Lui, però, ha sempre tenuto a sottolineare come la sua non fosse una posizione critica in senso assoluta nei confronti dell'Unione Europea ma dei principi che la regolano, almeno sotto ...

Savona ovvero il volto presentabile dei gialloverdi. Alla stampa estera difende il Def (più di Tria) e provoca Draghi : Di sé dice di avere "la pelle dura, da buon sardo abituato agli ovili". La verità è che sempre più Paolo Savona si afferma come il volto presentabile del sovranismo italiano che arriva finanche a contestare il sovranismo pur di presentarsi. E' l'ambasciatore scelto per trattare con l'Europa alle condizioni del governo gialloverde. Dopo un tour a Strasburgo la scorsa settimana, il ministro degli Affari Europei viene a ...

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...

Def - Savona : “Italia ha superato prova dei mercati. Se Ue lo boccia deciderà il popolo - io mi metterò da parte” : “Nessuno può dire che il Def mette in dubbio la stabilità finanziaria dell’Italia e dell’Europa. Il programma di governo è molto preciso, moderato. Se l’Unione europea si mettesse in una posizione conflittuale verso questo programma? Non lo so, deciderà il popolo non io, io mi metto da parte”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza alla sede della Stampa estera. E ancora: ...

Manovra - Savona : 'Troppo Deficit? L'Ue va contro un iceberg'

Def : Savona - Pil può raggiungere 2 per cento nel 2019 : Roma, 08 ott 18:16 - , Agenzia Nova, - L'economia dell'Italia può raggiungere il 2 per cento nel 2019 e il 3 per cento nel 2020. A dirlo è stato oggi ministro degli Affari europei,... , Res,

Def - Savona : Pil può raggiungere il 2% nel 2019 e il 3% nel 2020 : 'Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e con il rallentamento della crescita internazionale?'. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, incontrando la ...

Savona : Deficit Francia non è più sostenibile del nostro : Il controverso ministro, poi, non nasconde che la fine de Qe e il generale rallentamento dell'economia europea porrà i governi di fronte a scelte importanti. Ma anziché ripensare il modello economico,...

Savona sul superamento della Fornero : "Per ogni pensionato due giovani assunti". E critica la Francia : "Ha un doppio Deficit - noi no" : La revisione della legge Fornero "è stata decisa perchè siamo sufficientemente convinti che avrà un moltiplicatore dell'occupazione" in base al quale "ogni pensionato che va via trascinerà due giovani nel sistema". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, all'Europarlamento in un incontro con i deputati italiani per spiegare i contenuti della manovra. "Mi muovo cosciente che sto rappresentando il ...

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la manovra - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

DOPO IL Def/ Il piano B di Savona ha la strada spianata : Se le agenzie di rating declasseranno l'Italia, il famoso piano B di Savona potrà tornare in campo e magari trovare una sponda nel voto americano di novembre. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari nonostante Di Maio, Salvini e Trump, di U. BertoneDEFICIT AL 2,4%/ Mercati, Ue e tecnici: le risposte da attendere DOPO la sfida giallo-verde, di S. Luciano

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse manovra? 'Faremo Deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...

L'ira del Pd contro il piano Savona : "Propone un Default dell'Italia" : "Savona propone un default dell'Italia", attacca il Pd rinfocolando la polemica sul documento del ministro, una 'Politeia per un'Europa diversa, più forte e equa', inviato nei giorni scorsi a Bruxelles. Oggetto tra l'altro del disappunto, se non dell'irritazione, dello stesso Professore, che avrebbe lamentato una freddezza se non proprio un disinteresse della rappresentanza italiana a Bruxelles a diffondere e sostenere il suo position ...