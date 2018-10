Def | rinnegato anche Savona

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) Persino Paolo, l'ideologo della liberazione dall'Europa teutonica e dalla gabbia dell'euro, viene platealmente, perché ha osato ipotizzare cambiamenti della manovra se lo spread dovesse sfuggire di mano. La scomunica, piuttosto brusca è affidata, alla classica nota di "fonti del governo", a vertice in corso, in cui si precisa che ha parlato da "tecnico", e invece "l'obiettivo politico" è che "si va avanti per la strada tracciata perché senza la possibilità di realizzare le misure contenute nella manovra la maggioranza non avrebbe più senso di esistere".Cade in modo paradossalel'ultimo tabù, con Salvini e Di Maio che si assumono tout court la paternità del cigno nero, ovvero l'innesco del conflitto con Europa e mercati. L'evento imprevisto e improvviso che a prescindere dalla volontà ci avrebbe portato ...