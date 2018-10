Def | la raffica di bocciature scuote il Governo

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) Sono le 18.45 quando sugli smartphone dei due vicepremier appaiono i messaggi dei trafelatissimi uomini della comunicazione. Nero su bianco le parole del Ministro Paolo Savona li fanno per un attimo sbiancare: "Se ci sfugge lo spread cambiamo la manovra". Il titolare degli Affari europei sta registrando Porta a Porta. Parte un veloce scambio telefonico: "È un autogol, dobbiamo assolutamente mettere una toppa". Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini si materializzano sotto Palazzo Chigi. Insieme, si prestano alle photo opportunity, spandono compattamente lo stesso verbo: no pasaran, l'Europa non avrà lo scalpo della nostra manovra.È la degna conclusione del film di giornata. Una pellicola dagli accenti drammatici, innervati da robuste venature paradossali. Sin dalla mattina si snodano lungo le ore le audizioni sulla nota di aggiornamento al Def. E risuonano ...