Def | governo tira dritto Di Maio | “Cambiare manovra significherebbe tradire gli elettori”

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"

Nota al Def - Ufficio parlamentare bilancio non valida le previsioni del governo : “Troppo ottimistico sul pil” : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha comunicato di non aver validato le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che “i significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale ...

L'Ufficio parlamentare di bilancio ferma il governo : "La Nota di aggiornamento al Def non può essere validata" : Le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def - la cornice della manovra - non possono essere validate. Arriva dalL'Ufficio parlamentare di bilancio una nuova stroncatura all'architettura dei conti pubblici disegnata dal governo gialloverde, già criticato duramente e con toni perentori dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. Lo stop dell'Upb, si legge nella sintesi dell'audizione tenuta dal presidente Giuseppe Pisauro ...

Def - vertice a Palazzo Chigi. Tria : 'se lo spread arriverà a 500 punti il governo farà come Draghi' : Al vertice dovrebbero partecipare i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini ...

Def - TRIA : "ABBASSARE TONI CON UE" - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : "Governo non prevede gravi crisi" : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"

Il Governo non arretra. Deficit e misure qualificanti non si toccano : "Il treno va dritto". C'è una piccola, alquanto residuale parte della maggioranza gialloverde seriamente preoccupata dal binario su cui procede il convoglio-Italia. Di corsa verso quella che ad oggi si considera una bocciatura pressoché certa. Perché il Governo, nonostante gli alert che piovono da Bruxelles, ha intenzione sì di trattare sulla legge di bilancio. Ma solo sugli aspetti residuali, su qualche spicciolo ...

Def - Bankitalia : governo stima impatto elevato manovra : Roma, 9 ott., askanews, - L'impatto delle misure previsto dalla manovra 'è elevato'. La stima del governo 'presuppone che i valori dei moltiplicatori delle misure espansive siano superiori a quanto ...

Le audizioni sul Def. Banca d'Italia spegne l'ottimismo sulla crescita prevista dal Governo : "Si basa su moltiplicatori elevati" : "Una minore valutazione dei titoli di Stato in portafoglio incide sui requisiti patrimoniali delle banche; oltre certi limiti può ridurne la capacità di offrire credito all'economia". Lo afferma il vicedirettore di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def.Il debito pubblico italiano "è detenuto per circa due terzi da istituzioni e soggetti italiani ma ciò non lo isola dalla ...

Def : Tria - tra gli obiettivi governo forte riduzione del debito : Nello scenario attuale europeo, il ministro ha spiegato che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci ...

Manovra - De Nardis : Cosa succederebbe se Upb bocciasse Def Governo? : Roma, 8 ott., askanews, - Cosa succederebbe se l'Ufficio Parlamentare di Bilancio non validasse le previsioni macroeconomiche del Governo? Esiste un precedente, quello del ministro Padoan nel 2016 che,...

Manovra - De Nardis : Cosa succederebbe se Upb bocciasse Def Governo? : ... l'Upb ha infatti il compito di validare le previsioni macroeconomiche del governo per evitare che stime ottimistiche sull'evoluzione dell'economia inficino l'attendibilità delle proiezioni sui conti ...

