DEF Documento di Economia e Finanza bocciato | Salvini e Di Maio furiosi

Le tappe per l'approvazione DEFinitiva del Documento di economia e finanza : In commissione martedì per le audizioni e in Aula giovedì per il via libera. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def) con le nuove stime di crescita e gli obiettivi di bilancio inizierà l'iter di approvazione in Parlamento con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia e per la sua approvazione deputati e senatori avranno a disposizione meno di 72 ore. Alle 10 del 9 ottobre il lavori ...

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il DEFicit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Nota al DEF - spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Nota al DEF - spread in lieve calo e Piazza Affari debole. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Debito e DEFicit - ecco il piano di Savona : documento alla Ue - disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...