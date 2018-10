ilfattoquotidiano

: #Camusso, #Def non mi piace, probabile una mobilitazione - Agenzia_Ansa : #Camusso, #Def non mi piace, probabile una mobilitazione - ilfattovideo : Def, Camusso: “Assenti temi del lavoro e dello sviluppo. Reddito di cittadinanza? Annuncio molto fumoso” - lella_50 : RT @Barracciu: Mi raccomando #Camusso prudente e delicata nei giudizi, non sia mai che tu possa disturbare #M5S...un #Def che è “cronaca di… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Cgil Cisl e Uil hanno deciso di mettere a punto una piattaforma unitaria, che parta dafisco e pensioni, che verrà sottoposta al varo degli esecutivi unitari e poi alla discussione degli attivi nei territori e delle assemblee nei luoghi die chiedono che si apra il confronto con il governo e il parlamento. Questo quanto emerso dalla segreteria unitaria con i rispettivi segretari generali, Susanna, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, in vista della manovra, dopo la valutazione del Def. Def che giudicano “debole”, in cui loe il“sono i grandi assenti”, ha detto. È “del tutto insufficiente per far ripartire il Paese”, ha sottolineato Furlan. Oltre al fatto, come ha rimarcato Barbagallo, che “mancano investimenti per le infrastrutture, risorse per i contratti della P.a., fisco e ...