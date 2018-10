Def | audizione Tria | non siamo irresponsabili | abbassiamo i toni con Ue

leggioggi

: #DEF, audizione del Ministro #Tria-@MEF_GOV nelle Commissioni Bilancio di Camera e @SenatoStampa sulla Nota di aggi… - Montecitorio : #DEF, audizione del Ministro #Tria-@MEF_GOV nelle Commissioni Bilancio di Camera e @SenatoStampa sulla Nota di aggi… - Montecitorio : #DEF, alle 10 audizione del Ministro #Tria-@MEF_GOV nelle Commissioni Bilancio Camera-@SenatoStampa sulla Nota di a… - CletoEstense : RT @RadioRadicale: #Def #Nadef in diretta dalla Commissione Bilancio della Camera l’audizione del ministro dell’economia #Tria @MEF_GOV ht… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Cominciano oggi le audizioni in Parlamento davanti alle commissioni bilancio di camera e Senato riunite, pronte ad ascoltare oggi il ministro Giovannisulla legge di bilancio 2019 e la nota di aggiornamento al Def. Ridurre sensibilmente, entro i primi due anni di legislatura, il divario di crescita con l’Eurozona e conseguire una prima diminuzione significativa del rapporto debito pil nell’arco del prossimo triennio”. la leva per abbassare il debito pubblico è la crescita per il ministro, che aggiunge anche come sia il caso di abbassare inei rapporti con la Commissione, anche se l’approccio del Governo è coraggioso ma non irresponsabile. Sono gli obiettivi del governo illustrati dal titolare dell’Economia, che rivede le stime di crescita al ribasso – 1,2 per cento nel 2018, 0,9 per cento nel 2019 e 1,1 per cento nel 2020-21 – ma afferma che il rapporto ...