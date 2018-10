Decreto | nuove audizioni alla Camera

Decreto concretezza - ecco il testo : impronte digitali anti-furbetto e nuove assunzioni : Si profilano tempi duri per chi ha sposato la filosofia da furbetto del cartellino: nel Consiglio dei ministri di ieri sera, oltre al Decreto Genova, è stato approvato il Decreto concretezza annunciato da Giulia Bongiorno, ministra per la Pubblica amministrazione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, che ha presentato l’arrivo nella Pa delle impronte digitali per combattere le inefficienze degli statali furboni. Scarica qui il Decreto Il ...

Genova - il governo vara "mezzo" Decreto urgenze : aiuti fiscali e nuove misure per la ricostruzione - manca il commissario : Il premier Giuseppe Conte: "Il commissario straordinario avrà ampi poteri e consentirà a Genova di avere un viadotto più bello"

Terremoto Centro Italia : nuove misure “all’interno del Decreto urgenza” : “All’interno del ‘Decreto urgenza’ saranno approvate nuove misure a favore delle zone terremotate“: lo ha dichiarato oggi a Gualdo Tadino il vice premier Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti a margine di una visita all’azienda Tagina. Il ministro ha anche annunciato che il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma verrà annunciato “tra oggi e domani“. L'articolo ...