Debito pubblico | l' Italia incassa un nuovo monito dal FMI

Fmi taglia le stime del pil italiano : “1 - 2% nel 2018. Debito pubblico giù. Preservare riforme delle pensioni e del lavoro” : Italia fanalino di coda nell’area euro con una stima della crescita del pil fissata all’1,2% nel 2018 e dell’1% nel 2019, che rappresentano i tassi più bassi nell’Ue, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. Sono queste le previsioni del Fondo monetario internazionale contenute nel World Economic Outlook, nel quale viene stimato anche un calo del Debito pubblico italiano in calo dal 131,8% del Pil nel ...

Manovra 2019 : il Debito pubblico cresce : ... Presidente della Fondazione GIMBE - da un Governo che si definisce 'del Cambiamento' ci si aspettava che la sanità pubblica fosse rimessa al centro dell'agenda politica, tenendo conto del programma ...

Piero Angela contro il governo Lega-M5s/ Video - "Creare Debito pubblico e spread è molto grave" : Piero Angela contro il governo, Video: il divulgatore scientifico ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana critica le politiche che creano debito pubblico e spread.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:12:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - per il 44% aumenterà il Debito pubblico : poca fiducia su Manovra : SONDAGGI POLITICI Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Piepoli, Lega sfonda al 31% e regge il M5s al 30%, al netto delle perdite rispetto al 4 marzo. Pd perde ancora 2 punti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Il Debito pubblico francese sfiorerà i 2.300 miliardi. Perchè L’EU non si lamenta? : Il debito pubblico francese sfiorerà i 2.300 miliardi. Perchè L’EU non si lamenta? QUEST’ANNO SALIRÀ AL 97% RISPETTO AL PIL: GLI ERRORI DI HOLLANDE ORA PESANO SU MACRON Il grafico mostra il debito nazionale della Francia dal 2012, con proiezioni fino al 2022. Nel 2015 il debito nazionale della Francia ammontava a circa 2.109 miliardi di euro e quest’anno sfiorerà i 2.300 miliardi. Per capirci, il debito pubblico della Grecia è di 360 ...

Debito pubblico italiano : a quanto ammonta e quali sono le scadenze : A poco sono valse le resistenze del Ministro dell'Economia Giovanni Tria , che prospettava un dato non superiore all'1,8%, e la reazione dei mercati non si è fatta attendere. Il comparto bancario è ...

Intervista a Tria : «Ecco perché resto ministro. Il Debito pubblico scenderà di un punto all'anno» : «Sono qui con voi a fare un'Intervista come ministro dell'Economia. Questa mi pare una risposta chiara alle voci su mie dimissioni, che non ho mai minacciato». Giovanni Tria esordisce così nel lungo colloquio che il 29 settembre ha concesso al Sole 24

Tria ha spiegato perché un deficit alto farà bene a crescita e Debito pubblico : Può non esserci una coincidenza di valutazione su come operare in modo anticiclico in una fase di frenata dell'economia, ma è essenziale dare una prospettiva chiara a famiglie e investitori per ...

Manovra - Visco : ridurre Debito pubblico : 22.00 "L'Italia ha bisogno di favorire l'investimento pubblico e privato e di contenere e ridurre il debito pubblico.Non si può non avere una traiettoria di sua riduzione". Lo ha ribadito il governatore della banca d'Italia, Visco, commentando la Manovra del governo,dicendo che non si devono "dare valutazioni che sono tecniche e non politiche perché è troppo presto,non sappiamo abbastanza". E sottolinea: "i mercati devono essere trasparenti, ...

Visco : 'Non si può non ridurre il Debito pubblico' : 'Non si devono esprimere valutazioni, che sono tecniche e non politiche adesso, perché è troppo presto, non sappiamo abbastanza' ma la Banca d'italia ha già fatto presente che 'in Italia c'è bisogno ...

Manovra e Debito pubblico - perché Sergio Mattarella ha deciso di farsi sentire : Prima ci ha provato con le buone, senza farsi sentire in pubblico. Ma non lo hanno ascoltato. Ora ha alzato la voce. Sergio Mattarella ha aspettato che le decisioni fossero prese, che il premier e i ministri avessero parlato, confermando la loro intenzione di varare una Manovra in deficit, in cui cioè si spende più di quanto entri in cassa, fino a sforare del 2,4% il rapporto deficit-pil. Poi, non avendo visto nessun ripensamento ...

Mattarella : 'La Costituzione impone la sostenibilità del Debito pubblico' : 'Ieri è stata una riunione in cui non ho visto un dibattito tra forze politiche, ministro dell'Economia e presidente del Consiglio algido, in cui si parlava solo di numeri', ha sottolineato Di Maio. '...

Ogni euro in più speso per il Debito pubblico è un euro tolto ai servizi per i cittadini? : Da un lato, il governo mira a favorire la crescita economica, puntando su un forte impatto della maggiore spesa pubblica sull'economia. Nelle intenzioni dei ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ...