Dal ministro Fontana a Forza Nuova | le mani sulla 194

Figlia di malato di demenza scrive al ministro : separati in ospeDale - : La famiglia di un uomo di 74 anni in una lettera racconta l'esperienza in un pronto soccorso a Roma: "I medici ci hanno chiesto di uscire, manca la giusta sensibilità"

Il ministro Trenta all'hub Nato Napoli 'Nuove minacce Dal Mediterraneo' : 'Continua il nostro lavoro a tutela degli interessi nazionali! Oggi all'hub per il Sud di Napoli, dopo il passo avanti compiuto all'ultima ministeriale Nato di Bruxelles che ha sancito, finalmente, l'...

Migranti Dalla Germania - il viceministro Molteni : 'Con noi nessun accordo. Fanno campagna elettorale' : Solo un problema di comunicazione. Per il Viminale la notizia che i dublinanti torneranno in charter in Italia è fuorviante e dà l'idea di sbarchi di massa. Così Nicola Molteni, sottosegretario all'...

«Ministro - ma i numeri del Pil?». E Tria viene portato via Dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

TV 4.0 - Lucci invitato al tavolo Dal ministro Di Maio : L'Aquila - Il presidente del Coordinamento italiano dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) e presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, è stato convocato domani, martedì 25 settembre, a Roma dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al tavolo 'Tv 4.0'. "Una nuova sfida per il settore televisivo - spiega il presidente Corecom, Lucci - per la quale anche i Corecom daranno il massimo ...

Ex ministro tedesco : spetta all'economia decidere se acquistare gas Dalla Russia - : E mentre Mosca si attiene alle regole europee, l'economia tedesca decide da chi acquistare il gas", ha detto Gabriel. L'ex ministro è stato categoricamente in disaccordo con la dichiarazione del ...

Ci sono 21 capi d’imputazione contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scanDalo 1MDB : Najib Razak, primo ministro della Malesia dal 2009 a quest’anno, è stato arrestato e formalmente accusato di nuovi 21 capi di imputazione legati all’enorme scandalo che ha coinvolto il controverso fondo di investimento malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), da lui creato The post Ci sono 21 capi d’imputazione contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak per lo scandalo 1MDB appeared first on Il Post.

Scuola - docenti di sostegno : Dal ministro Bussetti ‘belle parole ma servono spiegazioni’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha corretto il tiro sugli insegnanti di sostegno, affermando sul suo profilo Facebook come non siano affatto dei tappabuchi. aggiungendo che ‘non si possono assegnare le cattedre di sostegno a personale non specializzato solo per scorrere le graduatorie del personale che insegna altre discipline.’ Bussetti: ‘docenti di sostegno non sono tappabuchi’ ‘Questa pratica ...

Sorrento - il ministro dell'Ambiente Costa alla pulizia dei fonDali di Marina Grande : La pulizia dei fondali del porticciolo di Sorrento ha dato il via con anteprima regionale a Puliamo il Mondo, la più Grande la più Grande campagna di volontariato ambientale organizzata da ...

Matteo Salvini insultato Dal ministro lussemburghese : 'mer*e alors' (VIDEO) : Ancora una volta il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini è stato protagonista di una lite, questa volta con il suo pari grado del Lussemburgo Jean Asselborn, che durante un dibattito con gli altri ministri europei lo ha interrotto attaccandolo davanti a tutti [VIDEO]. Salvini interrotto dal ministro del Lussemburgo, che sbotta: mer*e alors Più nello specifico l'episodio è avvenuto al tavolo della conferenza stampa congiunta, avvenuto ...

Matteo Salvini insultato Dal ministro lussemburghese : 'mer*e alors' (VIDEO) : Ancora una volta il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini è stato protagonista di una lite, questa volta con il suo pari grado del Lussemburgo Jean Asselborn, che durante un dibattito con gli altri ministri europei lo ha interrotto attaccandolo davanti a tutti. Salvini interrotto dal ministro del Lussemburgo, che sbotta: "mer*e alors" Più nello specifico l'episodio è avvenuto al tavolo della conferenza stampa congiunta, avvenuto dopo il ...

(VIDEO) Salvini offeso Dal ministro Lussemburgo per la questione migranti. Salvini : “Aiuto i figli Italiani!” : Migranti, a Vienna «scintille» fra Salvini e Ministro Lussemburgo Scambio feroce di battute tra il vicepremier e il Ministro degli Esteri del Lussemburgo, che cerca di interrompere più volte Salvini. Per poi farsi scappare una frase poco ortodossa: «Merde alors» Battibecco fra Matteo Salvini e il collega lussemberghese Asselborn durante l’intervento alla Conferenza di Vienna sulla sicurezza e l’immigrazione. Il titolare del Viminale, a un certo ...

Asselborn - il ministro che nel 2016 invocò la sospensione dell'Ungheria Dalla Ue : Jean Asselborn, nato a Steinfort il 27 aprile del 1949 è il ministro degli esteri del Lussemburgo. La sua carriera politica comincia con una breve esperienza nell'amministrazione comunale della città di Lussemburgo. Asselborn fu amministratore dell'Ospedale Intercomunale di Steinfort e per un lungo periodo Sindaco ...

Pensioni minime a 780 euro - reddito di cittadinanza Dal 2019. La viceministro : «Costa 10 miliardi - i soldi ci sono» : reddito di cittadinanza dal 2019, Pensioni minime più alte, a 780 euro : ad annunciare la doppia novità, in un'intervista al quotidiano La Stampa , la viceministro all'Economia del Movimento 5 Stelle Laura Castelli . Il reddito di cittadinanza, assicura Castelli, si farà nel 2019, 'come promesso. Partiremo il primo gennaio con le Pensioni di cittadinanza, portando ...