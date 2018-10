Dal Festival dello Sport una riflessione strategica su sport e innovazione

Internet festival 2018 : “intelligenza” la parola chiave dell’8ª edizione - a Pisa Dall’11 al 14 ottobre : dall’11 al 14 ottobre Pisa ospita Internet festival-Forme di Futuro, il principale evento italiano dedicato all’innovazione digitale e ai suoi protagonisti. La parola chiave è #intelligenza, intesa come ricerca di soluzioni smart, efficienti e sostenibili. Il festival, all’ottava edizione, ha in programma decine di eventi in dieci location in città. Tra le aree tematiche Intelligenza artificiale e nuovi diritti, Blockchain, Datacrazia, Gamebox, ...

Teatro 20°Festival di cultura classica al Teatro Erba Torino Dal 2 al 31 ottobre 2018 : ... approda a Torino la nuova produzione comica plautina nell'edizione Torino Spettacoli: La commedia delle tre dracme . Venatura ironica e straripante comicità plautina. La Compagnia Torino Spettacoli ...

L'AQUILA : QUATTRO GIORNI DI LABORATORI - DalL'11 AL 14 OTTOBRE TORNA IL FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE : L'AQUILA - QUATTRO GIORNI di conferenze, LABORATORI, dibattiti, concerti e spettacoli. Più di 300 ospiti, oltre 50 eventi daranno nuova vita a sale, teatri, piazze e università nel centro storico che DALL'11 al 14 OTTOBRE prossimi trasformeranno L'AQUILA in un osservatorio ...

FeST Il programma del Festival delle Serie Tv Dall'11 al 14 ottobre a Milano - : In 7 episodi, Who Is America è un racconto satirico potentissimo che ritrae alcuni esponenti della politica e della cultura degli Stati Uniti d'America, la Serie è attesa su Sky Atlantic dal 15 ...

Il Faro in una stanza : a 90 Dalla pubblicazione di 'Orlando' - a novembre la terza edizione del festival dedicato a Virginia Woolf : Un mondo fatto di estro, dandysmo e ricercata raffinatezza, che vide tra i suoi protagonisti Eddy Sackville-West, Virginia Woolf e Vita Sackville-West, poetessa, scrittrice, straordinaria giardiniera ...

InQuiete - torna il festival letterario al femminile. Al via a Roma Dal 4 al 7 ottobre : Quando ha preso il via, nell’ottobre 2017, davanti al palco c’erano un’ottantina di sedie. E invece, di persone ne sono arrivate oltre cinquemila. Un successo inaspettato, che ha spinto le ideatrici Francesca Mancini e Maddalena Vianello a organizzare, dal 4 al 7 ottobre a Roma, la seconda edizione di InQuiete (www.InQuietefestival.it), il festival letterario dedicato alle scrittrici e alle donne protagoniste della letteratura. L’isola ...

Internet Festival 2018 : Dall'11 al 14 ottobre a Pisa : Non mancano approfondimenti su sport, musica, teatro, cinema, enogastronomia e marketing sensoriale. Tra le centinaia di ospiti attesi a Pisa gli scrittori Alessandro Baricco e Marco Malvaldi , il ...

Festival Giffoni - vanDali nella sede : 'Una danza macabra di bulletti' : ...grande l'indignazione a Giffoni Valle Piana e nella provincia di Salerno per il vile atto di vandalismo verificatosi nel cuore della città del Festival del cinema dei ragazzi famosa in tutto il mondo.

FESTIVAL SABIR IV - A Palermo Dall'11 al 14 ottobre : Tra gli spettacoli teatrali, il 12 ottobre andrà in scena " Mediterraneo Express " di e con Giuseppe Cederna, un viaggio sull'acqua dalle rive del Gange alle isole del Mediterraneo, mentre il 13 ...

Milano Film Festival 2018 - Dal 28 settembre al 7 ottobre : Torna, con la XXIII edizione, il Milano Film Festival, guidato dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta, in corso nel capoluogo lombardo dal dal 28 settembre al 7 ottobre 2018. Il programma è composto dai 2 concorsi internazionali (8 lungometraggi e 38 cortometraggi), 3 nuove sezioni (Ultra Reality, My Screen, Art Cinema), e le diverse rassegne(The Outsiders, Focus Animazione, ...

Immagini Dal festival : Durante il festival di Internazionale a Ferrara, ci saranno varie mostre fotografiche, tra cui quella con le foto vincitrici del World press photo 2018. Leggi

Errori e tecnologia. Reportage Dal Festival Ars Electronica di Linz : Eravamo impazienti di vedere progetti dove il pensiero creativo, la sensibilità o la metodologia artistica, incontrandosi con la tecnologia e la scienza, fossero in grado di creare qualcosa di nuovo, ...

Burattini. Martedì 25 settembre il Festival Arrivano Dal Mare si sdoppia su Ravenna e Cervia : La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e per le scolaresche ed i guppi saranno disponibili visite guidate, laboratori e spettacoli.

Monte San Giusto - Clown Clown Festival 2018 : Dal 30 settembre al 7 ottobre : Prenotazioni www.ciaotickets.com ore 21.30 Centro Storico " LA NOTTEClown, quando le stelle scintillano di emozioni con spettacoli di in Piazza Sant'Agostino ore 21:15 Sebastian Burrasca ore 22.00 h. ...