Da Microsoft Project xCloud e Google Project Stream Lo streaming è il futuro del gaming

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il settore dell’intrattenimento videoludico nel corso dei decenni ha subito numerosi cambiamenti che, attraverso l’evoluzione della tecnologia, spaziando dal Pc alle console da gioco fino alle piattaforme portatili e negli ultimi anni persino all’avvento di smartphone e tablet, utilizzati sempre più spesso come vere e proprie piattaforme di gioco portatili. L’avvento del digitale ha cambiato anche il sistema di distribuzione, rendendo ancora più semplice accedere ai videogame per una fruizione ancora più rapida. In un contesto del genere, in cui il settore dell’intrattenimento videoludico è cresciuto notevolmente rispetto al passato, è inevitabile chiedersi quale sarà l’evoluzione di questo mercato. E una prima risposta, piuttosto promettente, è arrivata in questi giorni da due ambiziosi progetti realizzati da due veri e propri giganti della ...