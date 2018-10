Crotone | clamoroso | può tornare Zenga!

Clamoroso Crotone - richiesta l’ammissione in Serie A in sovrannumero : il comunicato : Il Crotone ha chiesto di essere ammessa al prossimo campionato di Serie A in sovrannumero, la clamorosa evoluzione del caso Chievo Facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, comunica il Crotone, considerata la recente modifica dell’art. 50, comma 3 delle NOIF che recita: “Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera ...