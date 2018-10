Crollo Ponte Morandi | oltre 116 milioni di danni per autotrasportatori

Genova - rabbia sfollati Valpolcevera : “basta bugie”/ Crollo Ponte Morandi - danni autotrasporto per 116 milioni : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Crollo Ponte - Antitrust : ok stop Autostrade - sì altri concessionari : L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del ponte di Genova "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...

Crollo Ponte : sfollati manifestano a Genova : "Divisi in due - come Berlino" : Cinquemila tra sfollati e commercianti della zona rossa del Ponte Morandi hanno manifestato oggi a Genova sotto la sede della regione Liguria. "La situazione sta diventando impossibile, la città è ...

Crollo Ponte - la commissaria Bulc offre l’aiuto Ue. Toninelli : è l’Europa che ci piace dell’Europa : «Sono qui per onorare la memoria delle vittime, per un tributo alle famiglie che hanno sofferto per questa grande tragedia e per offrire l’aiuto dell’Europa». Con l’obiettivo di...

Genova - Crollo Ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo

Crollo Ponte - sfollati e commercianti in piazza. 'Ridateci lavoro - strade e sanità' : 'Liberate la Valpolcevera' lo slogan dei manifestanti. Appello di Toninelli 'Non contestate il decreto, sarà migliorato' - "Liberate la Valpolcevera. Ridateci lavoro, strade e sanità". A Genova ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il Crollo del ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato "ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

A 2 mesi dal Crollo del Ponte gli abitanti della Valpolcevera in piazza : Genova, 8 ott., askanews, - A quasi due mesi dal tragico crollo del Ponte Morandi, a Genova scoppia la protesta degli abitanti della Valpolcevera. Alcune centinaia di cittadini, lavoratori e ...

Crollo Ponte - commercianti in piazza : ANSA, - GENOVA, 8 OTT - "Liberate la Valpolcevera" è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal Crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far ...

Crollo Ponte : coppia feriti a match Alma : ANSA, - TRIESTE, 8 OTT - Lo aveva annunciato e ha mantenuto la parola: il triestino Federico Cerne e la sua compagna Rita Giancristofaro, feriti in maniera grave nel Crollo del ponte Morandi, ieri ...

Pinerolo - la lettera del prof all'allieva morta nel Crollo del ponte : "Voglio che tutti sappiano quanto valevi" : Il docente delle medie scrive a Camilla Bellasio, vittima con tutta la famiglia: "Ai miei nuovi alunni Racconto di quando hai aiutato un ragazzo sfortunato con una frase e un sorriso che valgono più di centinaia di manuali"

Crollo Genova - commissario Bucci : "Pronto a rinunciare a 200mila euro"/ Ultime notizie - "ponte in 12-16 mesi" : Genova, Bucci commissario "Nuovo ponte in 12-16 mesi". Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini "Buon lavoro al sindaco"

Crollo GENOVA - COMMISSARIO BUCCI : "PONTE IN 16 MESI"/ Ultime notizie - sindaco 'unisce' Pd e Governo : GENOVA, BUCCI COMMISSARIO "Nuovo ponte in 12-16 MESI". Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini "Buon lavoro al sindaco"

Crollo a Genova - Bucci commissario : «Il nuovo ponte in meno di 18 mesi» | : Telefonata tra il premier e Toti, con proposta e parere favorevole. Il primo cittadino: «Pronte alcune variazioni al decreto, faremo un buon lavoro»