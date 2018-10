Crollo Genova | Azzurri a Ponte Morandi per omaggio a vittime

Crollo Ponte Genova - l’ok dai tecnici per i ‘traslochi degli sfollati’ : “Il rientro sarà una corsa contro il tempo” : E’ stato effettuato un sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di VVf e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati. Ogni famiglia avrà a disposizione due ore con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta. “Contiamo di terminare in 30-35 ...

Crollo ponte a Genova - gip riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Genova - rabbia sfollati Valpolcevera : "basta bugie"/ Crollo Ponte Morandi - danni autotrasporto per 116 milioni : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"

Crollo Ponte : sfollati manifestano a Genova : "Divisi in due - come Berlino" : Cinquemila tra sfollati e commercianti della zona rossa del Ponte Morandi hanno manifestato oggi a Genova sotto la sede della regione Liguria. "La situazione sta diventando impossibile, la città è ...

Genova - Crollo ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo

Prof scrive all'alunna morta nel Crollo di Genova : "A cosa serve allenare le vostre menti se poi il destino sa essere così vigliacco" : Roberto D'Ingiullo è un insegnate di scuola media a Brignone di Pinerolo. Un maestro molto amato dai suoi alunni, e tra questi c'era anche Camilla Bellasio, una delle vittime più giovani del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Professore, con un commovente post Facebook, ha ricordato la sua alunna morta in quel terribile giorno."Ero venuto - scrive D'Ingiullo - a salutarvi a giugno. Due mesi dopo ho letto il tuo nome tra le ...

Crollo Genova - abitanti Valpolcevera in piazza : aprite le strade : Genova, 8 ott., askanews, - A quasi due mesi dal tragico Crollo del ponte Morandi, a Genova scoppia la protesta degli abitanti della Valpolcevera. Alcune centinaia di cittadini, lavoratori e ...

Crollo Genova - cittadini in piazza : 'Risposte concrete' - Commissaria Ue : 'Vi aiuteremo per la ricostruzione' : Oltre un migliaio di persone si sono radunate davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per il corteo di protesta indetto da un'aggregazione spontanea di cittadini di ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il Crollo del ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato "ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

Oltre un migliaio di persone si sono radunate davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per il corteo di protesta indetto da un'aggregazione spontanea di cittadini di ...

Crollo Genova - commissario Bucci : "Pronto a rinunciare a 200mila euro"/ Ultime notizie - "ponte in 12-16 mesi" : Genova, Bucci commissario "Nuovo ponte in 12-16 mesi". Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini "Buon lavoro al sindaco"

Crollo Genova - COMMISSARIO BUCCI : "PONTE IN 16 MESI"/ Ultime notizie - sindaco 'unisce' Pd e Governo : GENOVA, BUCCI COMMISSARIO "Nuovo ponte in 12-16 MESI". Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini "Buon lavoro al sindaco"

Crollo a Genova - Bucci commissario : «Il nuovo ponte in meno di 18 mesi» | : Telefonata tra il premier e Toti, con proposta e parere favorevole. Il primo cittadino: «Pronte alcune variazioni al decreto, faremo un buon lavoro»