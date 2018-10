Cristiano Ronaldo accusato di stupro da altre tre donne Ultime notizie | il caso Katryn

"Altre tre donne accusano Cristiano Ronaldo". Nuove ombre su Cr7 (e spunta anche Ruby Rubacuori) : "Non c'è solo Kathryn, ci sono anche altre donne". A dirlo è Leslie Stoval, l'avvocato che ha intentato una causa civile contro Cristiano Ronaldo per conto della prima presunta vittima di molestie da parte del calciatore: "Altre tre donne, oltre Kathryn Mayorga, lo accusano". È quanto riportano Corriere della Sera e Messaggero, riprendendo il Sun, sulle Nuove ombre sul campione di calcio attualmente nella Juventus.Su queste ...

Serie A - è caccia al trono dei bomber : le quote sorridono a Piatek e Cristiano Ronaldo : L’attaccante del Genoa ha pareggiato la quota di Cristiano Ronaldo, grazie allo splendido avvio di stagione con i rossoblu Ha segnato per la settima partita consecutiva, eguagliando il primato di Batistuta che nel 1994/95 fu l’ultimo ad andare a segno nelle prime sette giornate di Serie A. Alfredo Falcone/LaPresse Krzysztof Piatek continua a volare nella classifica marcatori nonostante il ko con il Genoa e per i traders di ...

CASSANO - "Cristiano RONALDO? È MEGLIO HIGUAIN" / Nuova avventura all'Entella : "Per Gozzi farei di tutto" : Antonio CASSANO si rimette in gioco e tira la solita frecciatina alla Juventus, sottolineando che i bianconeri hanno fatto un errore a cedere Gonzalo Higuain più forte di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:42:00 GMT)

Caso Cristiano Ronaldo - la ricostruzione delle accuse : Il documento presentato il 27 settembre al tribunale della Contea di Clark, nel Nevada, dall'avvocato di Kathryn Mayorga , Leslie Stovall, contiene il racconto di quella notte del 12 giugno 2009 ...

Georgina Rodriguez sexy sull’aereo privato di Cristiano Ronaldo : tutti i dettagli dei suoi costosi stivali sul ginocchio [VIDEO] : Georgina Rodriguez prende il jet privato e mette in mostra sul velivolo i suoi costosissimi e sexy stivali: la dolce vita della fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez si muove con un jet privato. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo può permettersi tutti i lussi possibili e per questo quando serve prende l’aereo di proprietà di CR7 per viaggiare più comodamente. La meravigliosa ex ballerina spagnola si è mostrata ...

Kathryn Mayorga : «Cristiano Ronaldo - vorrei raccontare a tutti chi sei davvero» : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaIl caso della presunta violenza sessuale di Cristiano Ronaldo nei confronti di Kathryn Mayorga si arricchisce di nuovi particolari. Come una tempesta tropicale che prende sempre più vigore, o un intricato puzzle nel quale, giorno dopo giorno, si aggiunge un pezzo. L’ultimo, in ...

Cristiano Ronaldo - tra i gol e le accuse di stupro : nel bene o nel male fa sempre notizia : Cristiano Ronaldo è un grande calciatore ma anche un personaggio da rotocalco. Da quando è passato alla Juventus, i giornali italiani non fanno altro che parlare di lui. In questi giorni però si parla del portoghese anche per vicende non esattamente legate alla sua classe sul rettangolo verde. Tutto il mondo sta parlando delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga per una vicenda che sarebbe accaduta a Las Vegas nel 2009 ...

Cristiano Ronaldo ACCUSATO DI STUPRO DA KATRHYN MAYORGA/ Ultime notizie : ecco cos'ha ammesso CR7 agli avvocati : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO, la lettera di Kathryn MAYORGA. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Cristiano Ronaldo come Superman - l’iniziativa della sorella di CR7 dopo le accuse di stupro : Cristiano Ronaldo sostenuto al 100% dalla sorella dopo le accuse di stupro, ecco l’iniziativa della Katia Aveiro che chiede l’aiuto dei fan di CR7 Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso che lo vede protagonista della denuncia di Kathryn Mayorga per violenza sessuale, ha al suo fianco la famiglia e in particolar modo la sorella Katia Aveiro. Quest’ultima è vicina al calciatore della Juventus e non ha dubbi sulla sua ...

Pallone d’Oro 2018 : i candidati al premio - tutti i calciatori nominati e i favoriti. Ci sono Cristiano Ronaldo - Messi e Neymar : France Football ha rivelato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2018, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del Mondo. Questa volta l’ambito riconoscimento non dovrebbe essere un affare tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi come è sostanzialmente stato nell’ultimo decennio, anche l’altro fenomeno Neymar non dovrebbe essere in lizza. I candidati principali dovrebbero essere Kylian Mbappé e Kuka Modric ma ...