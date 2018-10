Cremazione animali Milano città sempre più all’avanguardia

Cremazione animali : a chi rivolgersi e costi : Chi ha voglia di pensare alla Cremazione animali? Nessuno, men che meno se si hanno dei quattro zampe in giro per casa di pochi anni, gioiosi e scattanti, con una continua voglia di giocare e di godersi la vita. Nel gioco delle probabilità, però, nella vita molto probabilmente capita che siamo noi a “seppellire” loro e non loro noi, per cui prima poi è necessario informarsi anche su questo funesto tema, per non arrivare ...