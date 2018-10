Cox | parla la moglie | È paralizzato | non tornerà più come prima

Sean Cox - parla la moglie : 'Non tornerà più come prima' : LONDRA, Inghilterra, - Mentre la stampa inglese annuncia che un terzo tifoso della Roma è stato arrestato per la brutale aggressione nei confronti del tifoso del Liverpool Sean Cox , la moglie ...

Jennifer Aniston sogna un revival di Friends? “Ne sto parlando con Courtney Cox e Lisa Kudrow” : Un revival di Friends non accadrà, nonostante le numerosi voci di corridoio degli ultimi anni. Ma Jennifer Aniston è tornata a parlarne in un'intervista con InStyle, in cui ha di nuovo acceso delle speranze. L'attrice, in Italia per le riprese del film Netflix Mystery Murder, ha svelato di aver 'fantasticato' su un possibile revival. Alla domanda “E Friends? Tornerà mai?”, la Aniston, che ha interpretato Rachel Green nella serie NBC per dieci ...