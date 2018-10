Costi e rischio trucchi Verso un rinvio del reddito grillino

ilgiornale

: RT @MyWay5: @iltrumpo In quel solco sono prosperati i populisti che, privi di coerenza ideologica, mirano al potere-a-tutti-i-costi, attual… - PcFilippo : RT @ConfediliziaPc: Incontro su rischio aumento costi di costruzione - Giovedì 11 ottobre 2018, ore 18:00 - Sala Einaudi della sede di @Con… - MarinaR8804 : RT @MyWay5: @iltrumpo In quel solco sono prosperati i populisti che, privi di coerenza ideologica, mirano al potere-a-tutti-i-costi, attual… - lucabattanta : RT @Musso___: Mario Monti :

(Di martedì 9 ottobre 2018)cittadinanza sì, ma in slow motion, al rallentatore. I tempi di erogazione del tanto agognatodi cittadinanza si allungano. La promessa del governo era di riuscire a assegnarlo ai cittadini bisognosi entro il primo marzo 2019 ma il provvedimento non potrà essere chiuso in contemporanea con la Legge di Bilancio e a confermarlo è proprio il vicepremier, Luigi Di Maio. "La maggior parte deldi cittadinanza sarà nella Legge di Bilancio", dice Di Maio, che poi però aggiunge una precisazione. "Qualora dovesse servire una normativa perché nella Legge di Bilancio non riusciamo a mettere tutte le norme - specifica il vicepremier pentastellato - subito dopo facciamo un decreto legge per dare le ultime norme che servono a far funzionare meglio il sistema". Un decreto dai tempi stretti. Con un disegno di legge si rischierebbe un rallentamento dannoso proprio per i ...