Costa Adriatica | un ottobre davvero stellare

Incendi in Salento : nuovi focolai sulla Costa adriatica : nuovi Incendi si registrano oggi sulla costa adriatica del Salento , colpita da ieri mattina da un vasto rogo che ha richiesto l’impiego dei Canadair. Sul posto Vigili del fuoco, Protezione civile, Forestale e Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali). Dopo una notte di intenso lavoro, le fiamme hanno ripreso vigore, interessando la vegetazione mediterranea che si estende lungo la litoranea a sud della marina leccese di ...

Terremoto in provincia di Campobasso - l’analisi INGV : scossa avvertita dalla Costa Adriatica fino a quella tirrenica [MAPPE e DATI] : Alle ore 23:48 italiane del 14 agosto 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.7 (Mw 4.6), in provincia di Campobasso, 6 km a Sud di Montecilfone, ad una profondità di 19 km. Nella tabella qui sotto i comuni entro i 10 km dall’epicentro del Terremoto. L’evento è stato localizzato in un’area a pericolosità medio-alta così come mostrato nella mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale con accelerazione attese comprese ...