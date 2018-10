Così abbiamo cominciato a fumare? Origine del tabagismo | dai Maya alle battaglie per la

“Li abbiamo trovati Così”. In vacanza insieme - l’orrore per questa famiglia : Doveva essere una gita divertente e spensierata, un modo per passare del tempo insieme lontani dagli stress e dalle fatiche della vita quotidiana e divertirsi all’aria aperta. E invece l’avventura si è improvvisamente trasformata in una tragedia assurda, un dramma che ha distrutto per sempre una famiglia intera. A raccontare quanto accaduto è la testata inglese Daily Mail: una gita in canoa si è trasformata improvvisamente in ...