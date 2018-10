Corte Conti | ' I margini di sicurezza del debito sono molto contenuti'

Conti pubblici e tasse : il warning della Corte dei Conti : Cosa che danneggia l'economia, "mina la fiducia di famiglie e imprese e riduce gli investimenti, stante il permanente rischio di instabilità finanziaria", dice il presidente della Corte. Per non ...

Def - le risposte a Tria. Bankitalia : ‘Scarso impatto su pil. Salita tassi pesa su famiglie’. Corte dei Conti : ‘Non rassicurante’ : Le previsioni di crescita del governo sono ottimistiche alla luce del contesto internazionale. L’andamento dei Conti pubblici descritto nella Nota di aggiornamento al Def, in generale, “non è rassicurante“, soprattutto per quanto riguarda l’andamento del debito/pil. Il reddito di cittadinanza e quota 100 per andare in pensione vanno disegnati “senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema”. ...

Superstrada Pedemontana. Zanoni : 'Dalla Corte dei Conti nuova doccia fredda per Zaia Co. - ma la Regione continua a non rispondere' : ... dottor Antonio Mezzera, datata 5 ottobre e indirizzata a un folto gruppo di destinatari: presidenza del Consiglio, ministeri dei Trasporti, Economia e finanza, Cultura, Ambiente e ancora Anas, Anac, ...

Corte Conti UE punta il dito su inefficienze finanziamenti Alta Velocità europea : I finanziamenti europei per lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie ad Alta Velocità vengono utilizzati in modo inefficiente e inefficace. Le conclusioni della relazione della Corte di ...

Roma - spiaggia sul Tevere : la Corte dei Conti indaga per danno erariale : Ci sono i costi per la sabbia silicea , «850 tonnellate per la realizzazione di due campi da beach volley» per 24 mila 999 euro, , stando alle associazioni che hanno visionato gli atti. E c'è la spesa ...

La Corte dei Conti lascia a piedi i vigili di Napoli : no al noleggio auto : Stop alle auto dei vigili urbani, il blocco della spesa inflitto dalla Corte dei Conti al Comune è una scura che si abbatte anche sul rinnovo del leasing per 81 vetture 'per le esigenze della Polizia ...

‘Costretto ai lavori forzati’ - ma la Corte di Strasburgo non fa sconti : Adrian Mutu dovrà pagare 17 milioni al Chelsea : La Corte di Strasburgo respinge il ricorso di Adrian Mutu: l’ex calciatore romeno sarà costretto a pagare i 17 milioni di multa inflittagli dal Chelsea dopo essere stato trovato positivo al doping nella stagione 2003/04 Nuovi guai all’orizzonte per Adrian Mutu. L’ex calciatore romeno, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus e Fiorentina fra i suoi diversi anni passati in Serie A, è ...

La Corte dei Conti congela la spesa del Comune di Napoli : de Magistris fa ricorso : La giunta comunale, nella giornata di oggi 28 settembre, ha dato mandato alla propria Avvocatura di proporre ricorso innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ...

Fondazione Arena finisce nel mirino della Corte dei conti : arrivata sui tavoli della Fondazione Arena la relazione del ministero Economia e finanze, firmata dal Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco che tira le conclusione delle verifiche ispettive compiute sui conti e sulle procedure amministrative dell'ex ente lirico.

Terremoto - la Corte dei Conti : “In ritardo il piano di messa in sicurezza delle scuole” : Ritardi e inadeguatezza delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E’ quanto rileva la Corte dei Contila Corte dei Conti nella relazione che esamina lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dalla l. n. 289/2002. La relazione dei giudici contabili rileva alcune criticità nella gestione dei diversi ...