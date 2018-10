Corea Nord-Santa Sede | Kim invita il Papa a Pyongyang

Kim invita Papa Francesco in Nord Corea : ANSA, - PECHINO, 9 OTT - Il leader NordCoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto "ad accoglierlo ardentemente". Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della ...

Corea Nord : media Pyongyang - Kim convinto su summit con Trump : Kim ha detto di essere sicuro che al nuovo summit con Trump sarebbero state risolte le vicende che più preoccupano il mondo. Il leader ha assicurato che le parti avrebbero tenuto negoziati operativi ...

NordCorea - Pompeo : Kim accetta ispezioni : 9.50 Kim Jong-un è pronto a permettere agli ispettori internazionali di visitare sia il sito di test nucleari sia quello sperimentale dei missili.Lo ha riferito da Seul il segretario di Stato Usa Mike Pompeo,prima di partire per la Cina,ultima tappa della missione di tre giorni in Oriente, riferendo l'esito dell'incontro di ieri a Pyongyang con Kim. La proposta, essenziale per verificare la denuclearizzazione del Nord,era stata avanzata dallo ...

Corea del Nord - accordo sul secondo summit Trump-Kim Jong-un : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha concordato con il leader NordCoreano Kim Jong-un di tenere "alla prima data possibile" il secondo summit con il presidente americano Donald Trump. Nel ...

Pompeo lascia Tokyo - diretto Nord Corea : 05.00 Il Segretario di Stato Usa Pompeo ha lasciato Tokyo diretto a Pyongyang dove incontrerà Kim Jong-Un per trattare la denuclearizzazione e "per continuare il nostro lavoro e onorare gli impegni" del vertice del 12 giugno di Singapore tra il leader NordCoreano e il presidente americano Donald Trump. Lo scrive lo stesso Pompeo su Twitter, a chiusura della sua prima tappa in Asia finalizzata a rafforzare il coordinamento con gli alleati ...

Corea del Nord - Trump : «Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati» : Con il leader NordCoreano Kim Jong-un «ci siamo innamorati»: è la dichiarazione fatta dal presidente Usa Donald Trump nel corso di un discorso ai suoi sostenitori nel West...

Corea del Nord : “Non rinunciamo al nucleare senza la fiducia degli Usa” : Nonostante i progressi di Pyongyang per costruire la fiducia con gli Usa, la Corea del Nord non vede azione corrispondente da Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, all’Assemblea Generale Onu. “Al contrario, gli Usa insistono sul fatto che prima deve avvenire la denuclearizzazione e aumentano la pressione con le sanzioni, ma la percezione che le sanzioni possano metterci in ginocchio è ...

