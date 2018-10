Cordone ombelicale | perché le donazioni diminuiscono?

vanityfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Gestazione breveRottura membraneMalformazioni congenite del fetoFebbreComportamenti a rischioAlcuni gesti semplici hanno talvolta il potere di produrre effetti incredibili. La donazione delè uno di questi, ma molte donne non sono consapevoli di questa possibilità. È un dato che emerge dando uno sguardo ai dati del 2017. A fronte degli oltre 450mila nuovi nati, sono state appena 12mila le unità di sangue cordonale raccolte secondo il Centro Nazionale Sangue. E nell’ultimo quinquennio sono calate addirittura del 47%: nel 2013 erano oltre 22mila. Un dato sorprendente se si pensa che la donazione è indolore e non comporta costi, se non quello del tempo da dedicare alla compilazione di alcuni moduli. Come funziona il prelievo del sangue cordonale che spesso suscita timori forse ingiustificati? «La procedura non è invasiva né per il neonato né per la gestante» spiega il ...