Contraffazione - il mercato del falso online costa all’Italia 35 miliardi : Valentino (foto: Getty Images) Il costo della Contraffazione internazionale per le imprese italiane si aggira attorno a 35 miliardi di euro ed è un mercato diffuso prevalentemente sul web tramite le grandi piattaforme di ecommerce. Questi sono i dati che Indicam, l’istituto di Centromarca (l’associazione delle imprese di marca) per la lotta alla Contraffazione, insieme a Ocse e Euipo (l’agenzia europea per la difesa della proprietà ...