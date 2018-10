Conti pubblici e tasse | il warning della Corte dei Conti

Fmi : Tensioni su banche - Italia rafforzi Conti pubblici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Non solo Italia - da Fmi monito alla Spagna sui Conti pubblici : In questo caso, per correggere il tiro, si renderebbero necessarie strette alla spesa pubblica nel momento in cui l'economia andrebbe, invece, sostenuta. Nel dettaglio il piano proposto da Madrid "...

Conti pubblici - cosa succederebbe se l’Italia andasse in default? : Effetto domino (Getty Images) cosa succederebbe se l’Italia andasse in default? Se lo domanda, e mette in fila alcune risposte, uno studio dell’agenzia di rating Cerved, la quinta in Europa. Sulla base dei dati raccolti dal suo osservatorio, Cerved immagina le ripercussioni sull’economia italiana in caso di insolvenza, ossia nel caso in cui lo Stato non riuscisse a ripagare le obbligazioni che ha emesso sul mercato. Nello ...

Conti pubblici e Manovra - tutti i numeri del balletto sulle misure : Dopo il vertice di giovedì sera, a una settimana dal primo Cdm che aveva licenziato una nota d'aggiornamento al Def evidentemente rimasta solo in bozza, si hanno pochi elementi in più sulle previsioni ...

Conti pubblici - euro e tassi - così la maggioranza falsifica la realtà : A febbraio, prima delle elezioni che hanno segnato la vittoria dei gialloverdi, lo spread, la differenza tra il rendimento dei Btp a 10 anni e i Bund tedeschi, era sotto quota 130 punti base. Poi le ...

Recap delle reazioni europee ai Conti pubblici italiani : Tutti, o quasi tutti, hanno detto la loro o fatto capire che cosa pensano della politica economica dell’Italia. E cioè, che non piace. La bozza per integrare il documento di programmazione economica e finanziaria è mal digerita dagli altri paesi europei, non è ben accolta soprattutto dai tecnici della Commissione Ue che dovrà varare il nostro bilancio ed è criticata anche da osservatori esterni. Le reazioni a caldo, è vero, andrebbero sempre ...

Spread oltre quota 300. Quali le conseguenze sui Conti pubblici? : Lo Spread resta sorvegliato speciale in questi giorni convulsi per la finanza italiana. Ieri , 2 ottobre, il differenziale di rendimento tra il BTP decennale tricolore e il Bund tedesco è volato a ...

Conti pubblici - fabbisogno sale a 19 - 8 miliardi : Nel mese di settembre 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 19.800 milioni, in aumento di circa 3.800 milioni rispetto al corrispondente mese dello ...

Conti pubblici - Mef : a settembre fabbisogno sale a 19 - 8 mld : Roma, 1 ott., askanews, - Peggiora il fabbisogno a settembre. Il Mef rende noto che il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 19,8 miliardi, in aumento di ...

La clausola di salvaguardia sulla spesa : come Tria pensa di salvare i Conti pubblici : Il ministro dell'Economia propone una specie di "clausola di salvaguardia sulla spesa", che potrebbe essere attivata nel caso in cui la crescita non fosse del livello "previsto" nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Proviamo a capire di che si tratta e cosa potrebbe cambiare nel concreto.continua a leggere

Conti pubblici - Di Maio attacca Pd e Forza Italia 'Terrorismo mediatico per fare schizzare lo spread' : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà' Tags Argomenti: pd Forza Italia Protagonisti: Luigi Di Maio © ...

Mattarella : "La Costituzione dispone l'equilibrio di bilancio. Servono Conti pubblici in ordine" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come sempre, coglie l'occasione dei suoi discorsi pubblici per commentare la più stretta attualità politica. In questi giorni l'argomento caldo è ovviamente la manovra economica e il Capo di Stato ha trovato il modo di far sapere come la pensa durante il suo incontro di oggi, presso il Cortile d'Onore del Quirinale, con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni ...

Mattarella : «Conti pubblici in ordine sono una condizione indispensabile» Salvini : «Tranquillo - c'è equilibrio» : «Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro». A parlare il capo dello Stato Sergio Mattarella in ...

