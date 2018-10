Conte | stime Fmi andranno riaggiornate

Fmi conferma (e non ‘taglia’) le stime Pil Italia 2018/ “Non fermate riforme” : Conte “crescita sarà superiore” : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Conte : stime Fmi da rivedere dopo il Def : "Dobbiamo consentire all'economia di esprimere le sue potenzialità e pensare allo sviluppo sociale".

Conte : stime Fmi da rivedere dopo il Def : 11.34 Commentando all'università di Firenze le stime del Fondo monetario internazionale, che vede rischi nella Manovra, il premier Conte dice: "Le previsioni dovrebbero essere riviste rispettando nostra Nota di aggiornamento del Def" e "confidiamo in una crescita sicuramente superiore" a quella prevista dal Fmi. Poi:la Ue "ha preso atto che la manovra non rispecchia le sue aspettative, ma siamo pronti a confrontarci in modo ragionevole". ...

Manovra - Conte : "Sarà seria e coraggiosa". Tria : "Più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

Conte : 'Realizzeremo il più grande piano di investimenti mai progettato in Italia' : Quanto alla sorte di Giovanni Tria, il ministro dell'Economia esce politicamente dimezzato? 'Assolutamente no - risponde Conte - Abbiamo sempre chiesto al ministro Tria di presentare varie ...

Tria : obiettivo crescita 1 - 6% nel 2019 e calo debito | Conte : ora un "piano di investimenti" | Di Maio : Pd e FI irresponsabili - tifano spread : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Conte : 38 mld di investimenti in 3 anni : 7.37 "Da lunedì riunirò a palazzo Chigi la cabina di regia per avviare il piano investimenti e il piano di ammodernamento delle infrastrutture. Abbiamo previsto un piano per gli investimenti pubblici per un importo pari a 38 mld nei prossimi 15 anni e altri 15 nel prossimo triennio". Lo afferma il premier Conte al Corriere della Sera,assicurando: "Non abbiamo alcuna intenzione di aprire vertenze o contrapposizioni con l'Europa". Il ministro ...

"Puntare tutto sugli investimenti" La Cgil boccia il Def di Conte : "Il rapporto deficit/Pil al 2,4% non è un’operazione da criticare. Va letta nelle proprie finalità. Ha senso ragionare di misure espansive e provare a forzare la flessibilità in sede europea se l’operazione che si fa è anticiclica, collocando cioè risorse per gli investimenti, perché se non si rimette in moto l’economia in maniera strutturale, anche sul lavoro, quelle ...

Ecco la "manovra del popolo" : governo fissa il deficit a 2.4%. Conte : "Grande piano di investimenti" : Scongiurato lo scenario peggiore e cioé innalzamento del deficit e dimissioni del ministro dell'Economia. Poi si aprirà il confronto con la Commissione europea. La decisione del governo di alzare il ...